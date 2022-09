Prezes BFG: przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku była jedynym rozwiązaniem

Aktywa Getin Noble Banku nie wystarczały na pokrycie zobowiązań, głównie depozytów; przymusowa restrukturyzacja była jedynym rozwiązaniem - powiedział w piątek prezes BFG Piotr Tomaszewski. Poinformował, że BFG musi znaleźć nabywcę na bank pomostowy, który powstanie po GNB, w ciągu 2 do 3 lat.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, a jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych (Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP, Santander Bank Polska). Bank pomostowy, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Banku, będzie docelowo działał pod nazwą VeloBank S.A.

Podczas piątkowej konferencji prezes BFG uspokoił, że dla klientów Getin Noble Banku nic się nie zmienia. "Wszystkie środki są bezpieczne, w tym również depozyty, które nie są objęte gwarancją BFG. Przypomnę, że gwarantujemy depozyty o wartości do 100 tys. euro" - powiedział.

Na proces przymusowej restrukturyzacji i zapewnienie bezpieczeństwa środków deponentów GNB przeznaczono ponad 10,34 mld zł, z czego 6,87 mld zł pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to środki Systemu Ochrony Banków Komercyjnych.

Tomaszewski wskazał, że oszacowanie aktywów i pasywów GNB na dzień 30 marca br. wykazało ujemne kapitały w wysokości -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań banku, czyli głównie depozytów. "W tej sytuacji przymusowa restrukturyzacja jest jedynym rozwiązaniem. Sam bank w kwietniu tego roku poinformował o przesłance upadłości. W razie upadłości Fundusz wypłacałby wszystkie środki gwarantowane, a to byłby wydatek rzędu 36 mld zł" - wskazał Tomaszewski. Dodał, że w przypadku upadłości depozyty niegwarantowane byłyby umarzane w całości.

Prezes BFG poinformował, że bank pomostowy, który powstanie po GNB, może istnieć 2 lata z możliwością przedłużenia o rok za zgodą KE. Jeśli w ciągu trzech lat nie uda się go sprzedać, powinna być przeprowadzona likwidacja lub złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Zapewnił, że Fundusz rozpocznie proces poszukiwania nabywcy bardzo szybko. Ocenił, że realnie znalezienie nabywcy może potrwać co najmniej 10 miesięcy.

Do nowego banku zostaną przeniesione kredyty w złotych, natomiast kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Banku. Należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków.

Prezes BFG pytany, dlaczego nie zdecydowano się przenieść kredytów walutowych, w tym frankowych do banku pomostowego, odparł, że bank z frankami byłby "niesprzedawalny". "Po wyjęciu kredytów frankowych i dokonaniu odpisów związanych z poszczególnymi klasami aktywów bank ma szanse zarabiania całkiem dobrych pieniędzy. Myślę, że znajdą się chętni na jego przejecie" - stwierdził Tomaszewski.

Mariusz Wojtacha z BFG poinformował, że Fundusz analizuje możliwość złożenia wniosków o zawieszenie postępowań sądowych z udziałem kredytobiorców frankowych. "Sama instytucja resolution i tak nie pozwala na egzekwowanie prawomocnych wyroków z podmiotu rezydualnego (podmiotu w restrukturyzacji, PAP). To może nastąpić dopiero po ogłoszeniu upadłości" - dodał Tomaszewski.

Padło też pytanie, czy w związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku wzrosną składki sektora bankowego na BFG, Tomaszewski odparł, że na razie trudno powiedzieć, czy przełoży się to na wzrost składek. "Decyzja o tym zapadnie w październiku. W planach antycypowaliśmy interwencję na rynku, w ścieżce dochodzenia do poziomów docelowych jest to uwzględnione. Nie wydaje mi się więc, żeby składki miały wzrosnąć" - powiedział prezes BFG.

Jak podał BFG w piątkowym komunikacie, przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku pozwala ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 39,5 mld zł, łącznie z 3,5 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości.

Akcje Getin Noble Banku, podobnie jak obligacje podporządkowane zostały umorzone.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl