Prezes BGK: do gospodarki trafiło ponad 175 mld zł

Dzięki wszystkim programom pomocowym dla firm, które znalazły się w kłopotach z powodu pandemii, do gospodarki trafiło już ponad 175 mld zł - poinformowała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Beata Daszyńska-Muzyczka.

Wyjaśniła, że chodzi o środki: z Tarczy Finansowej, z rozwiązań, które przygotował BGK mobilizując kapitał z banków, gwarancje, środki europejskie, a także te z funduszu COVID.

Wszystkie oferowane przez bank programy pomocowe dla firm, które zostały wprowadzone w 2020 roku i wymagały notyfikacji Komisji Europejskiej, zostały przedłużone do połowy tego roku.

"To duży zastrzyk, ale wiemy, że stoimy jeszcze przed wieloma wyzwaniami, ponieważ pandemia jeszcze się nie skończyła. Mamy rok 2021 i tych wyzwań przed nami jest jeszcze dosyć dużo" - powiedziała prezes.

"Wskaźnik PKB pokazuje, że Polska w dobie kryzysu radzi sobie praktycznie najlepiej w Europie. O ile w krajach zachodnich PKB spadł w 2020 roku o 5-10 proc., a w Polsce o 2,8 proc. To oznacza, że będziemy wychodzić z mniejszego dołka, gdy gospodarka będzie się odbudowywać" - podkreśliła Daszyńska-Muzyczka.

Dodała, że korzystniejsze warunki udzielania gwarancji de minimis będą obowiązywały do końca tego roku, ponieważ instrument ten nie wymaga notyfikacji. Zaznaczyła jednocześnie, że jeśli zajdzie konieczność ich dalszego wydłużenia, to tak się stanie.

Prezes przypomniała, że podczas trwania pierwszej fali pandemii, BGK uruchomił 10 programów, aby wesprzeć przedsiębiorców.

"Do gwarancji de minimis dodaliśmy gwarancje Biznesmax, Fundusz Gwarancji Rolnych, Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla dużych i małych firm, fundusz gwarancji COSME, oraz środki europejskie, które zostały zwiększone w niektórych programach. Na chwilę obecną wartość naszej pomocy skierowanej tylko dla przedsiębiorców sięgnęła 57 mld zł, i to środki, które zostały uruchomione z banków zabezpieczone gwarancjami. To pozwoliło firmom na kontynuację działalności" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracuje z m.in. PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, a także wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm. Bank zarządza ponadto programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.