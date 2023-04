Prezes BGK: Możemy zmobilizować ok. 2 mld zł dla polskiej gospodarki

Gwarancje programu InvestEU wyniosą ponad 240 mln euro, a więc ok. 1 mld zł. To instrument, który pokrywa do 50 proc. wartości kredytów. To oznacza, że możemy zmobilizować ok. 2 mld zł dla polskiej gospodarki - mówi prezez BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Daszyńska-Muzyczka w Brukseli podpisała z komisarzem UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni umowę w sprawie gwarancji unijnego programu InvestEU.

"W Brukseli podpisaliśmy umowę, dzięki której będziemy partnerem wdrażającym InvestEU, programu który jest następcą tzw. planu Junckera z poprzedniej perspektywy budżetowej UE. Wcześniej tylko i wyłącznie Europejski Bank Inwestycyjny był partnerem wdrażającym dla Komisji Europejskiej. W obecnej perspektywie budżetowej partnerem mogą być poszczególne banki rozwoju w całej UE. Ta zmiana to bardzo dobry krok"- powiedziała.

Dodała, że BGK już w 2018 r. wiedział, że będzie taka możliwość i przygotowywał się do tego. "Będąc czwartym spośród największych banków rozwoju w UE, wzorowo wykonaliśmy swoją pracę. Jesteśmy pierwszym bankiem w UE, który uzyskał certyfikację umożliwiającą wdrażanie takich rozwiązań, jak InvestEU. Dzięki gwarancjom z tego programu będziemy mogli wspierać polskich przedsiębiorców w dwóch kluczowych obszarach: zrównoważonej infrastruktury oraz badań, innowacji i cyfryzacji" - powiedziała.

W BGK jest przekonanie, że przedsiębiorcy czekają na te środki

"Gwarancje InvestEU wyniosą ponad 240 mln euro, a więc ok. 1 mld zł. Jest to instrument gwarancyjny, który pokrywa do 50 proc. wartości kredytów. To oznacza, że możemy zmobilizować ok. 2 mld zł dla polskiej gospodarki, a to już bardzo konkretna kwota. Przedsiębiorcy czekają na te środki. Wiem, że dla niektórych kwota 1 mln zł pozwala rozwijać się i budować nowe możliwości" - dodała prezes BGK.

Jak podkreśliła, środki będą mogły trafiać m.in. na rozwój przemysłu kosmicznego czy energetycznego. Zaznaczyła, że warunki skorzystania z programu są już dostępne na stronie BGK.

Gwarancja zabezpieczy długoterminowe finansowanie dla szerokiej grupy podmiotów z sektora prywatnego i publicznego w kilku priorytetowych obszarach InvestEU

Należą do nich m.in. energia ze źródeł odnawialnych, transport niskoemisyjny, technologie informacyjno-komunikacyjne, cyfryzacja, ochrona zdrowia i innowacje. Te inwestycje pomogą UE osiągnąć szersze cele strategiczne w kontekście zielonej i cyfrowej transformacji.

Program InvestEU wspiera zrównoważone inwestycje, innowacje i tworzenie miejsc pracy w Europie. Ma on na celu uruchomienie dodatkowych inwestycji o wartości ponad 372 mld euro w latach 2021-27.

Z Brukseli Łukasz Osiński

