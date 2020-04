Prezes BGK: pomoc musi jak najszybciej trafić do firm

Działamy w warunkach, z jakimi w najnowszej historii gospodarczej nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Wiele branż z dnia na dzień praktycznie się zatrzymało, firmy straciły przychody. Coraz bliższy staje się scenariusz globalnej recesji. Właśnie dlatego tak ważne jest teraz zaangażowanie państw i ich instytucji w ratowanie przedsiębiorstw i gospodarki - mówi w rozmowie z portalem WNP.PL prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka. Deklaruje wsparcie dla firm bez względu na ich wielkość i branżę.

Ustawy tzw. tarczy antykryzysowej zostały podpisane przez prezydenta. Jakie instrumenty pomocy dla polskich firm zmagających się z problemami spowodowanymi epidemią koronawirusa oferuje w ramach tego pakietu Bank Gospodarstwa Krajowego?



- Bank Gospodarstwa Krajowego aktywnie włączył się w wypracowanie systemowych rozwiązań, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać w tym trudnym okresie. Przygotowaliśmy różne rozwiązania. Część z nich już jest dostępna, część pojawiła się w specustawie, a nad niektórymi jeszcze pracujemy.



Najmniejsi przedsiębiorcy mogą już od 23 marca korzystać z gwarancji de minimis na lepszych warunkach. Zwiększyliśmy kwotę maksymalnego zabezpieczenia z 60 do 80 proc. kwoty kredytu. Okres kredytu obrotowego objętego gwarancją wydłużyliśmy z 27 do 39 miesięcy. Zrezygnowaliśmy też z prowizji za pierwszy rok gwarancji.



Pracujemy też nad innymi rozwiązaniami, takimi jak gwarancje płynnościowe, system dopłat do oprocentowania kredytów oraz wsparcie z wykorzystaniem funduszy europejskich.



Komu głównie dedykowana jest ta pomoc?



- Ze wspomnianych zwiększonych gwarancji de minimis będzie mogła skorzystać każda firma sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie. Fundusz Gwarancji Płynnościowych będzie zaś rozwiązaniem dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami epidemii.



Pracujemy też nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów. Nie chcemy ograniczać branż ani wielkości firm, do których to wsparcie będziemy kierować. Najważniejsze jest dla nas to, jak możemy wspomóc firmy i sektor bankowy, aby banki chętnie udzielały kredytów, a firmy utrzymały płynność.



Gwarancje de minimis z pakietu pomocowego są już dostępne. Jak szybko uda się uruchomić pozostałe instrumenty, kiedy będą mogli skorzystać z nich przedsiębiorcy?



- Pomoc musi trafić do przedsiębiorców najszybciej jak to możliwe. Dlatego wszystkie instytucje, od których zależą decyzje związane z rozwiązaniami pomocowymi, pracują w trybie nadzwyczajnym.



Dzięki współpracy BGK z resortami rozwoju i finansów, gwarancje de minimis na nowych zasadach już są dostępne. W przypadku innych rozwiązań potrzeba zmian legislacyjnych – ten proces jest już na finiszu. Fundusz Gwarancji Płynnościowych znalazł się w specustawie. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej wdrożyć planowane rozwiązania.



Kto i w jakim zakresie będzie mógł skorzystać ze wspomnianego Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP)? Czy w tym gronie będą spółki komunalne?



- Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw jest dziś jednym z kluczowych zadań. Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych udzielane mają być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami epidemii. Na tym etapie przewidujemy, że rozwiązanie to będzie dostępne także dla spółek komunalnych.

To rozwiązanie znalazło się w specustawie i pracujemy nad tym, aby w najbliższych dniach było dostępne dla firm w bankach kredytujących. Gwarancje będą zabezpieczały do 80 proc. kwoty kredytu i będą udzielane na maksymalnie 27 miesięcy.Kwota gwarancji będzie mogła wynosić od 3,5 mln zł do 200 mln zł, a kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł.Gwarancje z FGP mają być udzielane do końca 2020 roku. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym.- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi zaawansowane rozmowy z Komisją Europejską. Chodzi o przesunięcie części środków z perspektywy finansowej 2014-2020 na wsparcie przedsiębiorstw, zwłaszcza mikrofirm. Współpracujemy z resortem i analizujemy możliwości wprowadzenia zmian w obsługiwanych przez nas programach.Już teraz udało się wprowadzić rozwiązania, które pomogą przedsiębiorcom. Ministerstwo zdecydowało o wydłużeniu naboru w trwającym konkursie o premię technologiczną, którą wypłacamy z Funduszu Kredytu Technologicznego. Zainteresowani mogą składać dokumenty do BGK do 24 czerwca. Bez wprowadzonej zmiany nabór kończyłby się pod koniec kwietnia.Wprowadziliśmy też zmiany w pożyczkach unijnych. Pierwsza dotyczy dodatkowej, sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują. Oznacza to, że jeżeli w standardowej ofercie okres ten wynosi np. 6 miesięcy, to teraz zostanie on przedłużony o kolejne pół roku.Innym ułatwieniem dla właścicieli firm są wakacje kredytowe. W trakcie obsługi finansowania na 4 miesiące można wstrzymać spłatę zobowiązań. Trzecia zmiana to możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki.- Warto pamiętać, że ta tak zwana tarcza antykryzysowa to nie tylko działania, które będą realizowane przez BGK. To szeroki pakiet rozwiązań takich jak zwolnienie mikrofirm ze składek do ZUS, świadczenie postojowe czy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. W szczególnie trudnej sytuacji znalazło się wiele firm z sektora MŚP. Wierzę, że będą one korzystały ze wsparcia.Z pewnością zainteresowaniem będą się cieszyły gwarancje de minimis. To bardzo dobrze znane na rynku rozwiązanie. Gwarancje na nowych zasadach są już dostępne w kilkunastu bankach, kolejne pracują nad wdrożeniem. Jest to więc rozwiązanie, z którego można skorzystać już teraz.Wielu przedsiębiorców pyta o wdrożone i przygotowywane rozwiązania. Pracujemy w trybie nadzwyczajnym, na pełnych obrotach, by szybko dostarczyć je przedsiębiorcom.- Koronawirus zaskoczył nas wszystkich. Na wydarzenia o takiej skali i zasięgu nie sposób się przygotować. Świadczą o tym też doświadczenia innych krajów – Włoch, Hiszpanii, Francji czy Niemiec.Skutki epidemii dotykają wszystkie firmy, nie tylko te duże, ale przede wszystkim te najmniejsze. Jeśli duża firma ogranicza pracę, to nie zleca tym mniejszym i koło się zamyka.Dlatego my jako bank, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, chcemy kierować pomoc do wszystkich firm, bez względu na wielkość i branżę. Razem z rządem i innymi instytucjami bardzo mocno pracujemy dziś nad tym, aby wdrożyć rozwiązania, które pomogą firmom przetrwać ten trudny czas.- Dziś wszyscy powinniśmy się wykazać solidarnością i zrozumieniem. To dotyczy wszystkich branż, także sektora bankowego.Polskie firmy potrafią się jednoczyć. Właściciele takich marek jak m.in. Apart, CCC, Lancerto, Ochnik, Kazar powołali Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Zrzeszyli się, by ratować polskie firmy, pracowników i swoich kooperantów. Nie brakuje też przedsiębiorstw, które mimo trudnego dla nich samych czasu, wspierają szpitale i pracowników ochrony zdrowia. Jestem pełna uznania dla nich, takiej solidarności i odpowiedzialności nam wszystkim dzisiaj potrzeba.- Dynamika wydarzeń związanych z epidemią sprawia, że prognozowanie jej gospodarczych skutków jest obarczone dużym ryzykiem przyjęcia błędnych założeń. Wiele zależy od tego, jak będzie przebiegała epidemia, jak będzie rozłożona w czasie. Z pewnością im szybciej będziemy mogli wrócić do aktywności zbliżonej do tej sprzed epidemii, tym gospodarka mniej ucierpi.Dziś żyjemy i działamy w warunkach, z jakimi w najnowszej historii gospodarczej nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Wiele branż, jak turystyka, gastronomia czy kultura z dnia na dzień praktycznie się zatrzymało i firmy straciły przychody. Wielu rodziców nie może dziś pracować, ponieważ muszą zajmować się dziećmi, które nie chodzą do szkoły. Aktywność gospodarcza w Polsce i wielu państwach świata jest mocno ograniczona.Coraz bliższy staje się scenariusz globalnej recesji. Właśnie dlatego tak ważne jest teraz zaangażowanie państw i ich instytucji w ratowanie przedsiębiorstw i gospodarki.Jak sytuacja będzie wyglądała w Polsce? W piątkowym (tj. 27 marca - dop. red.) wystąpieniu w Sejmie pan premier Morawiecki mówił, że wierzy w odbicie gospodarcze w kształcie litery V, w najgorszym razie w kształcie litery U. Ja także wierzę, że taki scenariusz jest możliwy.Jednak żeby tak się stało, musimy dołożyć wszelkich starań, aby jak najlepiej realizować założenia tarczy antykryzysowej. Dziś kluczowym zadaniem jest takie wspieranie przedsiębiorstw, aby zachowały płynność finansową i utrzymały jak najwięcej miejsc pracy.