Prezes BGK: w ub.r. wygenerowaliśmy 335 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki

Tylko w ubr. wygenerowaliśmy 335 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki - powiedziała w czwartek prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. Dodała, że dzięki uruchomionemu wsparciu BGK pomógł utworzyć lub zachować pół miliona miejsc pracy w Polsce.

O szczególnej roli BGK w rozwoju polskiej gospodarki prezes tego banku Beata Daszyńska-Muzyczka mówiła podczas tegorocznego PAIH Forum Biznesu.

"Jesteśmy instytucją systemową, która uzupełnia sektor bankowy i przygotowuje odpowiedź na strategiczne wyzwania, kiedy koniunktura jest słabsza" - powiedziała prezes BGK w trakcie panelu "Polska Gospodarka 2023 - miękkie lądowanie po globalnych turbulencjach". Dodała, że tak właśnie było w przypadku kryzysu wywołanego pandemią COVID i agresją Rosji na Ukrainę.

"Przygotowaliśmy 12 programów pomocowych dla wsparcia polskiej gospodarki. Dzięki chociażby gwarancjom de minimis, pomogliśmy utworzyć lub zachować pół miliona miejsc pracy" - wskazała.

Prezes BGK dodała, że tylko w ubiegłym roku BGK wygenerował 335 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki, co pomogło jej przetrwać najcięższe momenty kryzysu.

Daszyńska-Muzyczka przypomniała też, że od dwóch lat polski bank rozwoju realizuje swoją misję przez nową strategię i programy modelu biznesowego.

"Patrzymy na potrzeby polskiej gospodarki przez pryzmat aż ośmiu programów naszego modelu biznesowego. Jesteśmy też obecni na rynku jako operator programów rządowych, w tym mieszkaniowych, czy inwestycyjnych - wyliczyła prezes. Podkreśliła, że Program Inwestycji Strategicznych powstał, kiedy inwestorzy prywatni wstrzymywali decyzje o rozwoju ze względu na zbyt dużą niepewność wywołaną kryzysem.

Z kolei wiceprezes BGK Paweł Nierada przypomniał, że jeszcze w 2015 roku BGK był z klientami na 9 rynkach zagranicznych, a dziś jest już na 86. "To pokazuje skalę rozwoju i umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. Mówi też wiele o rozmachu, z jakim tworzymy szyte na miarę rozwiązania w ekosystemie instytucji rozwoju" - wskazał Nierada podczas debaty poświęconej ofercie instytucji rozwoju dla polskiego biznesu. Przypomniał, że za granicą działają cztery przedstawicielstwa BGK, które zajmują się m.in. wsparciem polskich przedsiębiorców.

PAIH Forum Biznesu to wydarzenie adresowane głównie do małych i średnich przedsiębiorców z międzynarodowymi aspiracjami, odbywa się po raz czwarty. W tym roku zgromadziło ponad 6 tys. uczestników. Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju - wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski, wspiera polski biznes w eksporcie i ekspansji zagranicznej.