Prezes BGK: zwiększamy możliwości inwestycyjne samorządów

Zwiększamy możliwości inwestycyjne samorządów w bardzo ważnym okresie: w okresie kryzysu - mówiła w poniedziałek w Krakowie prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. Jak podkreśliła w pierwszej pilotażowej edycji Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów trafi 23,8 mld zł, a wkrótce ruszy nabór do drugiej edycji tego programu.

Prezes BGK poinformowała, że w pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych wpłynęło 8 tys. wniosków na łączną kwotę 93 mld zł. Ostatecznie dla samorządów w całej Polsce w pierwszym naborze przeznaczono 23,8 mld zł na 4 tys. inwestycji.

"Prawie 24 mld zł to tyle, ile na inwestycje samorządy wydały przez cały 2016 rok" - mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka. "Zwiększamy możliwości inwestycyjne samorządów w bardzo ważnym okresie: w okresie kryzysu. Z każdego kryzysu dzięki inwestycjom publicznym można wyjść i przenieść gospodarkę na tory właściwego rozwoju" - podkreśliła.

Na przełomie listopada i grudnia ma ruszyć drugi nabór wniosków. Jak podkreśliła prezes BGK także pilotażowy, bo cały czas jest on doskonalony. Beata Daszyńska-Muzyczka poinformowała, że w kolejnym naborze samorządy również będą mogły złożyć trzy wnioski, a najwyższy priorytet będzie miał dofinansowanie na poziomie 95 proc. wartości inwestycji. W drugim naborze będzie też dodatkowy program kierowany do gmin, w których znajdowały się Państwowe Gospodarstwa Rolne. "Te tereny będą mogły złożyć dodatkowe dwa wnioski, a dofinansowanie sięgnie 98 proc. wartości inwestycji" - powiedziała.

Samorządy z Małopolski otrzymają w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - w pierwszym naborze - 1 mld 915 mln zł.

Jak mówił podczas konferencji prasowej wojewoda małopolski Łukasz Kmita Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych to "rozwiązanie systemowe, które wspomoże realizację kluczowych inwestycji nie tylko w dużych ośrodkach miejskich takich jak Kraków, ale także w małych gminach, gdzie od lat inwestycje odkładano".

"Dzięki temu programowi, któremu patronuje Bank Gospodarstwa Krajowego samorządy w Małopolsce będą mogły zrealizować inwestycje w wysokości prawie 2 mld zł. To ogromne wyzwanie, ale i szansa" - ocenił wojewoda. Podkreślił, że spotkanie, które w poniedziałek zorganizowano w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim z samorządami ma służyć omówieniu wszelkich kwestii formalnych związanych z przetargami, tak by mogły one jak najlepiej przygotować się do inwestycji i sprawnie je przeprowadzić. "Nigdy wcześniej nie było dofinansowania rzędu 95 proc." - podkreślił Kmita.

Przedsięwzięć, które w Małopolsce otrzymały wsparcie jest ponad 270, to m.in. te związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, budową dróg, chodników, oświetlonych przejść dla pieszych, modernizacją źródeł ciepła, gospodarowaniem odpadami i inwestycje społeczne. Dofinansowane zostaną m.in. budowa Krakowskiego Centrum Muzyki, hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce czy przedszkola i żłobka w Świątnikach Górnych.

Posłanka Urszula Rusecka (PiS) podkreśliła, że Polski Ład to sposób na wyjście z kryzysu post pandemicznego. Jak podkreśliła realizowane inwestycje są "bardzo blisko mieszkańców" i są to zadania bardzo im potrzebne.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

