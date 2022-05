Prezes BNY Mellon: inflacja to obecnie zjawisko powszechne, ale jej czynniki różnią się w zależności od regionu czy kraju

Inflacja to obecnie zjawisko powszechne na świecie, ale jej czynniki różnią się w zależności od regionu czy kraju – wskazał w rozmowie z PAP obejmujący stanowisko prezesa i dyrektora generalnego BNY Mellon Robin Vince.

Robin Vince, obejmujący stanowisko prezesa i dyrektora generalnego BNY Mellon, rozmawiał z PAP podczas wizyty w Globalnym Centrum Usług BNY Mellon, które od ponad dziesięciu lat działa we Wrocławiu. BNY Mellon, największy na świecie bank powierniczy, dostrzega możliwość podwojenia liczebności swojego zespołu w Polsce i zwiększenia liczby stanowisk wyższego szczebla w ciągu najbliższych kilku lat.

"Pracujący w Polsce utalentowani inżynierowie oraz osoby odpowiadające za operacje i usługi są ogromnie ważni dla naszej firmy" - powiedział pochodzący z Wielkiej Brytanii Robin Vince, przy okazji zauważając, że to już jego trzecia wizyta w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat.

Vince przed wizytą we Wrocławiu uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Jak wskazał, podczas rozmów w trakcie Forum, przewijały się trzy wątki dotyczące obecnej - jak mówił- "skomplikowanej sytuacji ekonomicznej" na świecie.

Pierwszy z nich dotyczył wojny w Ukrainie i trudności z nią związanych w Europie. "To bardzo ważny temat również w USA, ale tak naprawdę emocje z nim związane czuje się dopiero w Europie" - mówił prezes BNY Mellon. Od początku kryzysu bank przekazał ponad 1 mln dol. na rzecz międzynarodowych i lokalnych działań humanitarnych, a podczas wizyty Robina Vince'a ogłoszono przekazanie dodatkowych 200 tys. dol. dla fundacji działających we Wrocławiu.

Drugi z wątków - jak wskazał Vince - dotyczył potencjalnych, globalnych zmian geopolitycznych. "Tu mowa nie tylko o Rosji i Ukrainie, ale także o USA, Europie i Azji oraz o tym, jak zmienią się role na świecie" - mówił prezes.

Trzeci zaś wątek - jak wskazał prezes, dominujący - dotyczył problemów gospodarczych związanych ze wzrostem cen surowców, inflacją czy zakłóceniami w łańcuchach dostaw. "Inflacja i zakłócenia w łańcuchach dostaw to problemy globalne, ale mają one różne oblicza w różnych rejonach i krajach; różne sią ich czynniki sprawcze" - mówił prezes.

Vince wskazał, że różnice widać też na przykład w podejściu poszczególnych krajów do bezpieczeństwa energetycznego. "Na przykład we Francji może być mniej obaw o niedobory energetyczne, bo jest tam dobrze rozwinięta sieć elektrowni atomowych - tam ceny energii elektrycznej są dość stabilne. Z kolei w Niemczech mamy do czynienia z obawą o dostawy gazu ziemnego" - mówił.

Odmiennie sytuacja wygląda w USA, które - jak mówił prezes BNY Mellon - są w dużym stopniu samowystarczalne energetycznie. "Tu większy wpływ na inflację mają zakłócenia w łańcuchach dostaw, a więc obserwuje się wzrosty cen tylko niektórych towarów" - powiedział. Dodał, że każdy kraj ma swoje wyzwania, ale wspólnym mianownikiem jest to, że rośnie inflacja, a co za tym idzie - koszty życia.

"To prawdziwe wyzwanie dla banków centralnych, aby radzić sobie z tym typem inflacji. Tradycyjna inflacja, do której banki centralne przywykły w swoich działaniach, to po stronie popytu nadmierna konsumpcja napędzająca wzrost cen i tu wzrost stóp procentowych dusi ten popyt" - mówił Vince.

Wskazał, że jeśli powodem inflacji jest jednak brak podaży towarów, który nie jest napędzany nadmierną konsumpcją, to bankom centralnym dużo trudniej poradzić sobie ze wzrostem cen. "Muszą uderzyć w inflację dużo mocniej, a to tworzy prawdziwe ryzyko recesji gospodarczej i to jest przedmiotem obaw" - mówił.

