Prezes CCC: Najważniejszy jest zakres wsparcia firm i tempo wprowadzenia tarczy antykryzysowej

Najważniejszy jest zakres wsparcia firm i tempo wprowadzenia tarczy antykryzysowej - powiedział PAP prezes CCC Marcin Czyczerski. Dodał, że dofinansowanie w wysokości 23 mln złotych, które spółka już otrzymała, pomoże zachować miejsca pracy.

"Cieszy nas, że wsparcie mogą otrzymać wszystkie firmy, zarówno te małe, średnie jak i największe" - podkreślił.

Zaznaczył, że dla przedsiębiorców istotne znacznie mają wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej zapisy uelastyczniające prawo pracy, które umożliwiają zmniejszenia etatu o 1/5, a także opcja przechodzenia pracowników na "postojowe", gdzie w obu przypadkach państwo pokrywa istotną część wynagrodzenia.

Dodał, że pozytywnymi rozwiązaniem w rządowym pakiecie "jest brak limitu de minimis (pożyczki z gwarancją BGK), a także opcja przedłużenia wsparcia ponad kwartał w sytuacji trwania kryzysu".

Według Czyczerskiego, istotna jest szybkość procedowania nowych przepisów, ponieważ w obecnej sytuacji niemal każdy dzień ma znaczenie. Zaznaczył, że tak szybkie tempo nie jest oczywiste w dzisiejszych uwarunkowaniach.

Pytany o opinię na temat przedstawionej ostatnio tzw. tarczy finansowej dla firm (uzupełnienie tarczy antykryzysowej), zgodnie z którą do przedsiębiorstw dotkniętych pandemią ma trafić ok. 100 mld zł pomocy, powiedział, że spółka "analizuje przedstawione w niej propozycje wsparcia i wydaje się, że pokazują one dobre rozumienie sytuacji, w której znaleźli się polscy pracodawcy".

Wskazał też, że CCC liczy na przywrócenie niedziel handlowych. Zaznaczył również, że szczególnie ważne dzisiaj dla firm jest szybkie uruchomienie Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK, bo zarówno branża, jak i cała gospodarka potrzebuje zastrzyku płynności tu i teraz. "Te rozwiązanie już jest, ważne, żeby zostało zaaplikowane równie szybko" - dodał.

Czyczerski wskazał, że poza dofinansowaniem do wynagrodzeń w związku z przestojem oraz obniżeniem wymiaru etatu, które spółka już otrzymała, firma wnioskuje także o odroczenie płatności zawartych w przepisach specustawy (obecnie jest to kwota ok. 60 mln zł), a także o wcześniejszy zwrot VAT. Dodał, że kolejne działania są w toku.

Notowana na GPW spółka, będąca producentem i dystrybutorem obuwia, zatrudnia ok. 16 tys. osób w 29 krajach.

Tarcza antykryzysowa to zestaw ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakłada on m.in. możliwość zwolnienia z ZUS, otrzymanie wsparcia do wynagrodzeń pracowników, uruchomienie rożnego rodzaju instrumentów pozwalających na utrzymanie płynności finansowej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB. Uzupełnieniem tarczy antykryzysowej ma być tarcza finansowa dla firm, zgodnie z którą do firm ma trafić ok. 100 mld zł wsparcia.