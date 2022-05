Prezes Eesti Energia: przyszłość to elektryfikacja zamiast paliw kopalnych

Szeroka elektryfikacja, zastępowanie gdzie się da paliw kopalnych energią elektryczną, więcej "zielonego prądu" - to według prezesa estońskiego koncernu Eesti Energia Hando Suttera recepta na spadek zależności od konwencjonalnych surowców energetycznych.

W energetyce ciągle mamy do czynienia z zestawem trzech parametrów - powiedział PAP prezes Eesti Energia. "Pierwszy to środowisko. Drugi to koszty, które - jak widzieliśmy ostatniej zimy - mogą być zbyt wysokie i nieakceptowalne społecznie. Trzeci to bezpieczeństwo dostaw" - wyliczył Hando Sutter.

"Nie sądzę, abyśmy mogli któryś z tych trzech elementów odłożyć na bok, nadal musimy rozpatrywać je łącznie. Wojna zmieniła wszystko w obszarze energii. Ale z szerszej perspektywy ciągle mamy ten sam zestaw parametrów" - dodał.

Jego zdaniem, dysponujemy już pewnym rozwiązaniem dla tych zależności. "To maksymalna elektryfikacja i zastępowanie tam, gdzie to możliwe, paliw kopalnych zieloną energią elektryczną. Odpowiada to we właściwy sposób na każdy z tych trzech problemów" - ocenił szef Eesti Energia.

"OZE nie niszczą środowiska, wiatraki na lądzie są dziś najtańszym ze wszystkich źródeł energii elektrycznej, a w wymiarze bezpieczeństwa - wiatr jest własny, słońce jest własne, i nie zależymy od żadnych konwencjonalnych zasobów" - wskazał Hando Sutter.

Dlatego Eesti Energia, działająca na rynku pod marką Enefit, w ciągu pięciu lat planuje potroić moce wytwórcze w OZE. "Potrzebujemy więcej odnawialnej energii, bo przyszłością jest elektryfikacja, np. ogrzewania. Zamiast stosować ogrzewanie gazowe będziemy używać pomp ciepła, które są znacznie bardziej wydajne, nawet sześciokrotnie" - podkreślił prezes estońskiego koncernu. Przy okazji redukuje się zależność od gazu - zaznaczył.

Zdaniem Suttera znaczącą rolę do odegrania w tej transformacji będą miały morskie farmy wiatrowe. "Jestem pod wrażeniem polskiego programu offshore, szereg projektów morskich farm wiatrowych jest w budowie i moim zdaniem będą one punktem zwrotnym. Sami mamy wspólny z Orsted projekt offshore na południu Estonii, który powinien ruszyć ok. 2028 r. i tylko ta farma o mocy rzędu 1 GW powinna pokryć połowę rocznego krajowego zużycia energii elektrycznej" - podkreślił.

W Polsce Enefit oprócz sprzedaży energii zaczyna oferować swoim klientom także dostosowane do ich potrzeb usługi związane z energią. "Zaczęliśmy od sprzedaży energii odbiorcom biznesowym, potem zaczęliśmy sprzedawać gaz, teraz produkujemy również własną energię w instalacjach PV i budujemy kolejne" - przypomniał Sutter.

Jak dodał, w ramach nowych usług firma jest gotowa instalować własne instalacje u klienta. "W takim modelu to my jesteśmy ich właścicielem, ale nasza instalacja produkuje bezpośrednio dla odbiorcy. Następnym krokiem będzie magazynowanie energii, rozwiązania efektywnościowe itp. Tak naszym zdaniem wygląda przyszłość podejścia firmy energetycznej do potrzeb jej klienta" - ocenił prezes estońskiego koncernu.

Jak dodał, ceny energii elektrycznej w Polce są dość wysokie, a teraz problemem stał się gaz, dlatego polscy klienci są zainteresowani tworzeniem dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań.

W jego ocenie, obecnie może się wydawać, że magazynowanie energii jest rozwiązaniem drogim, ale patrząc, jak w ciągu jednego dnia mogą zmienić się rynkowe ceny, to z czasem okaże się opłacalne.

"Jeżeli różnica w ciągu doby będzie dziesięciokrotna, to może się okazać, że magazyn jest korzystnym rozwiązaniem. Będziemy magazynować energię, gdy na rynku jest tania, i zużywać ją samemu wtedy, gdy jest droga. Takie rozwiązanie ma też wymiar bezpieczeństwa - jeżeli energii w sieci zabraknie, mamy własną" - wyjaśnił.

Jak dodał, opłacalność takiego modelu zależy od kraju i miejscowych regulacji, ale firma ocenia, że własny magazyn może się spłacić w ciągu 8-10 lat. "Być może to wygląda na drogie rozwiązanie, ale po rozważeniu jego zalet, takich jak m.in. opłacalność, niezależność, czy bezpieczeństwo, coraz więcej odbiorców się do niego przekonuje" - dodał prezes Eesti Energia.

Państwowy estoński koncern Eesti Energia w samej Estonii eksploatuje złoża łuków roponośnych i produkuje z nich paliwa płynne oraz spala się je na potrzeby produkcji energii elektrycznej. Jej wytwarzaniu towarzyszy jednak bardzo wysoka emisja CO2. Od dłuższego czasu firma inwestuje też w OZE. Zgodnie ze strategią Eesti Energia, firma planuje w 2035 r. osiągnąć neutralność klimatyczną w produkcji energii elektrycznej, a do 2045 r. w całości swojej produkcji.

