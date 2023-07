Prezes GPW: dzięki zapleczu EBORU jesteśmy w stanie zrestrukturyzować ukraiński rynek kapitałowy

Porozumienie podpisane z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ma wspomóc budowę nowoczesnej giełdy na Ukrainie - powiedział PAP prezes GPW Marek Dietl. Dodał, że rynek kapitałowy jest istotnym elementem procesu odbudowy Ukrainy, a GPW, dzięki zapleczu EBORU, jest w stanie go zrestrukturyzować.

W czwartek zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy przedstawicielami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy. Przewiduje ono - jak powiedział prezes GPW Marek Dietl - m.in. "wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi oraz rozwój usług i produktów finansowych w ramach realizowanego przez GPW projektu +Reorganizacja rynku kapitałowego na Ukrainie+".

Prezes GPW wskazał, że strony będą współpracować m.in. w dziedzinie prawnej, regulacyjnej i informatycznej, by stworzyć na Ukrainie nowoczesną giełdę, która swoim zasięgiem obejmie cały kraj (obecnie są tam cztery regionalne rynki) i będzie miała udział w prywatyzacji ukraińskich firm. "Dlatego tak ważna jest współpraca z EBOR, który ma doświadczenie w tworzeniu ekosystemów wspierających rynki kapitałowe" - podkreślił Dietl. "Dzięki zapleczu EBORU, GPW jest w stanie zrestrukturyzować ten rynek, a gdy będzie on regulacyjnie i technologicznie przygotowany, to gotowi jesteśmy zainwestować w jego rozwój" - dodał.

Pytany, jak duże będą to kwoty, Dietl wskazał, że obecnie trudno to oszacować, ale - jak dodał - "z obserwacji w krajach, które nie miały rozwiniętego rynku kapitałowego, wynika, że minimalnym biletem jest 10 mln euro". Jak zauważył, stworzenie giełdy, przez którą będą prywatyzowane ukraińskie spółki, wymaga m.in. stworzenia działu emitentów czy notowań. "Trzeba zreplikować w trochę mniejszej skali naszą strukturę organizacyjną" - wyjaśnił prezes GPW.

Zaznaczył, że na początku inwestycje mogą nie przynosić zysków, ponieważ należy się liczyć z małą liczbą spółek i niewielkimi obrotami. "Wierzymy, że uda się zbudować mocny ukraiński zespół, który odegra istotną rolę w budowie nowoczesnej gospodarki" - zapewnił Marek Dietl.

Przyznał, że plagą ukraińskiej gospodarki jest korupcja, ale jego zdaniem można z nią walczyć, np. wprowadzając cyfrowy pobór podatku, przejrzysty system zamówień publicznych czy giełdę, która zapewni transparentność. "Bez takich zmian instytucjonalnych trudno jest mówić o odbudowie Ukrainy" - ocenił prezes GPW.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i należy do największych giełd w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi.

