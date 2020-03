Prezes GPW: Handel na warszawskiej giełdzie musi trwać

Zawieszenie notowań to jest ostateczna ostateczność i choć musimy brać to pod uwagę, to moim zdaniem do tego nie dojdzie - ocenia w czwartkowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w wywiadzie opublikowanym w czwartkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" zaznaczył, że ze strony GPW, czyli organizatora obrotu, nie ma planów by notowania na giełdzie zostały zawieszone. Dodał, że ok. 95 proc. pracowników GPW pracuje obecnie zdalnie "i wszystko funkcjonuje".

"Zawieszenie notowań to jest ostateczna ostateczność i choć musimy brać to pod uwagę, to moim zdaniem do tego nie dojdzie. Oczywiście można też podejmować działania za pomocą skalpela chirurgicznego. Jak na Wall Street, gdzie zatrzymywano handel na kwadrans, aby ludzie ochłonęli. Jednak dla nas to nie jest dobre rozwiązanie" - podkreślił Marek Dietl.

Dodał, że kolejną kwestia jest zakaz tzw. krótkiej sprzedaży, czyli gry na spadki na giełdzie. "Jeszcze nie jesteśmy przekonani do tego, żeby to wprowadzić wzorem Włoch, Hiszpanii czy Francji" - ocenił prezes GPW. Dodał, że w dwóch pierwszych przypadkach "sytuacja na giełdzie była dramatyczna i miało to uzasadnienie". "Oczywiście jeśli Komisja Nadzoru Finansowego - bo to ich decyzja - ją podejmie, to ją wdrożymy" - zaznaczył.

Pytany o ocenę rządowego pakietu działań antykryzysowych odpowiedział, że bardzo ważna jest determinacja prezydenta, premiera i szefa NBP. Dodał, że tempo podejmowania decyzji jest bardzo dobre.

"Osobiście najbardziej podoba mi się piąty filar, czyli utworzenie specjalnego funduszu, który będzie modernizował infrastrukturę, ale też inwestował np. w biotechnologię czy cyfryzację. To zwiększa potencjał gospodarki, bo ma działanie antykryzysowe i bardzo potrzebne prorozwojowe. Ze swojej strony jako GPW zrobimy wszystko, by instrumenty, jakimi dysponuje rynek kapitałowy, mogły być optymalnie wykorzystane" - zapewnił.