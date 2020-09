Prezes GPW: naszym zadaniem jest promowanie możliwości inwestycyjnych w regionie Trójmorza

Naszym wspólnym zadaniem jest wypromowanie możliwości inwestycyjnych w skali świata wynikających z potencjału naszego regionu - mówił w poniedziałek na konferencji Giełd Trójmorza, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl.

Jak podkreślił prezes GPW, obecnie postrzeganie atrakcyjności gospodarek Europy Wschodniej i Południowej przez inwestorów światowych jest dużo niższe niż na początku lat 90.

Niestety, dzisiaj ten blask regionu nie jest aż tak silny, nie jest aż tak widoczny - ocenił Marek Dietl.

Został w dużej części przesłonięty przez niesamowity rozwój gospodarczy w Azji Południowo-Wschodniej - dodał prezes GPW.

"Naszym wspólnym zadaniem jest wypromowanie możliwości inwestycyjnych w skali świata wynikających z potencjału naszego regionu - powiedział Dietl. Podkreślił, że obecność na konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie prezydenta Andrzeja Dudy jest "znakiem gotowości do wspierania tej promocji". "Bardzo za to dziękujemy. Ten patronat polityczny nad naszym regionem w wymiarze międzynarodowym, dyplomacja gospodarcza, to są kluczowe elementy tej drogi do większej rozpoznawalności i większej widoczności naszego regionu na świecie, szczególnie w bogatych krajach azjatyckich" - mówił Dietl. Dodał, że zainteresowanie inwestorów z krajów już jest, ale jeszcze mało się przekłada, na pojawienie się pieniędzy z tej części świata w naszym regionie.

Marek Dietl mówił, że rynek kapitałowy w regionie Trójmorza ma średnio ok. 17-procentowy udział w PKB, podczas gdy współczynnik ten dla krajów Europy Zachodniej wynosi 75 proc. "Widzimy, że jesteśmy wciąż na bardzo wczesnym etapie budowania rynku kapitałowego i dodatkowo jesteśmy bardzo zróżnicowani jako Trójmorze, mamy kraje, które są określane w statystykach światowych jako kraje rozpoczynające swoją drogę do globalnego świata inwestycyjnego, takie które są rozwijające i takie ze statusem rynków rozwiniętych" - powiedział. Wskazał, że owa różnorodność jest szansą na wymianę doświadczeń i wzajemne wzmacnianie.

Prezes GWP dodał, że wyzwaniem dla krajów Trójmorza jest pokonanie "fragmentaryzacji rynku", jego podzielenia na poszczególne kraje i integracja tego rynku poprzez tworzenie produktów dla inwestorów zaciekawionych tą częścią Europy.

"Nasza współpraca powinna się mocno koncentrować wokół tego, żeby ci, którzy już aktywowali kapitał w naszym regionie, chcieli w nim inwestować" - powiedział Dietl. Dodał, że wiele zamożnych osób i instytucji szuka okazji inwestycyjnych poza regionem, a można nakłonić inwestorów indywidualnych, by lokowali swoje aktywa w krajach Trójmorza i by kapitał z nich nie odpływał.

Konferencja Giełd Trójmorza odbywa się po raz pierwszy. Jest poświęcona wyzwaniom, jakie stoją przed rynkami kapitałowymi i współpracy regionalnej. Prezydent Andrzej Duda jest patronem honorowym tego wydarzenia, w którym uczestniczą przedstawiciele giełd papierów wartościowych z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Uczestniczący w dyskusji przedstawiciele giełd podkreślali, że potrzebna jest silniejsza współpraca i konferencje regionalne, po to, by wspólnie promować spółki występujące w krajach Trójmorza.

"Jako małe kraje - Polska jest w tym gronie wyjątkiem - jesteśmy niezauważalni. Niewielu inwestorów zna nasze rynki kapitałowe, bo są one małe. Mamy kilka wielkich firm giełdowych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które są niezauważalne dla globalnych inwestorów. Żeśmy stali się zauważalni, musimy współpracować ze sobą" - mówił Ales Ipavec, prezes GPW w Słowenii.

"Jesteśmy mali, ale możemy wywierać nacisk na UE, żeby była na nas bardziej otwarta" - wskazał z kolei Petr Koblic, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze. Dodał, że kraje Trójmorza mając silną reprezentację w Parlamencie Europejskiego powinny lobbować w Brukseli. "Powinniśmy korzystać z tej dźwigni, żebyśmy byli bardziej widoczni na mapie. Już coś się zmienia, ale kiedy odbywają się strategiczne dyskusje na temat przyszłości rynków kapitałowych w UE, zaprasza się bardzo niewielu przedstawicieli z naszego regionu. (….) Powinniśmy się starać, żebyśmy byli bardziej widoczni również w dyskusjach politycznych na temat nowych zasad funkcjonowania rynków kapitałowych" - podkreślił Koblic.

W zeszłym roku prezesi giełd Trójmorza dyskutowali podczas panelu na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Inicjatywa spotkań narodziła się w 2017 roku w Pradze. Organizatorem konferencji w Krakowie jest Giełda Papierów Wartościowych, a patronami medialnymi są PAP i Dziennik Gazeta Prawna.