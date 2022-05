Prezes GPW: przejmujemy odpowiedzialność za ormiański rynek kapitałowy

Przede wszystkim przejmujemy pewną odpowiedzialność za ormiański rynek kapitałowy – powiedział we wtorek prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Marek Dietl o podpisanej w Davos umowie z armeńską giełdą (AMX).

We wtorek w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego prezes GPW Marek Dietl oraz prezes zarządu Armeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Armenia Securities Exchange, AMX) Hayk Yeganyan podpisali porozumienie i parafowali umowę nabycia akcji określającą zasady nabycia przez GPW większościowego pakietu stanowiącego 65,03 proc. udziałów w AMX. Sprzedawcą pakietu jest Centralny Bank Armenii (CBoA), który obecnie posiada 90,05 proc. udziału w kapitale zakładowym giełdy w Erywaniu.

Parafowanie umowy odbyło się w obecności prezydenta Polski Andrzeja Dudy oraz prezydenta Armenii Wahagnema Chaczaturiana.

W rozmowie z dziennikarzami w Domu Polskim w Davos prezes GPW podkreślił, że "przejmujemy nie tylko 65 procent, ale przede wszystkim przejmujemy pewną odpowiedzialność za ormiański rynek kapitałowy".

"Naszym głównym celem jest przeniesienie doświadczeń z tych 30 lat polskiego rynku kapitałowego na grunt ormiański, a szerzej - na grunt południowego Kaukazu, bo Armenia odgrywa niezwykle ważną rolę jako państwo pomiędzy różnymi przepływami kapitałowymi tego regionu; chociażby siedziba Federacji Giełd Euroazjatyckich jest w Erywaniu" - powiedział Marek Dietl.

Podkreślił też, że GPW patrzy na tę inwestycję jako na długoterminowe partnerstwo. "O ile geopolityka nie przeszkodzi, to mamy bardzo konkretny plan przygotowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, co musi się stać w ormiańskim rynku kapitałowym, żeby był Szwajcarią Euroazji" - dodał Dietl i wskazał, że wybór Davos na podpisanie umowy to nie przypadek.

W wyniku transakcji GPW pośrednio obejmie kontrolę nad Central Depository of Armenia (centralnym depozytem papierów wartościowych w Armenii, CDA), w którym AMX posiada obecnie 100 procent udziałów w kapitale zakładowym.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl