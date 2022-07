Prezes GPW: we wrześniu akcje zagranicznych gigantów na polskiej giełdzie

We wrześniu na warszawskiej giełdzie ma zostać uruchomiony rynek GlobalConnect, który pozwoli inwestorom na budowanie portfela składającego się z akcji zagranicznych spółek nienotowanych na GPW. O szczegółach projektu, który ma rozruszać polski rynek, opowiada prezes GPW, Marek Dietl.

Po pełnym uruchomieniu rynku GlobalConnect będziemy mogli kupić i obracać akcjami europejskich i amerykańskich spółek w polskich złotych.

GlobalConnect ma umożliwić budowę ekspozycji rynkowej w oparciu o akcje spółek niedostępnych w Polsce i mających przewagi pod kątem branży i technologii.

Wprowadzenie takiej możliwości wyrównuje nas z innymi rynkami w Europie, bo jesteśmy spóźnieni i musimy nadrabiać zaległości, aby rozwiązać poważny problem, jaki trawi nasz rynek, czyli niedostatek kapitału.

Warszawska giełda poinformowała przed kilkoma dniami o planowanym uruchomieniu rynku Global Connect za około dwa miesiące. Docelowo inwestor będzie miał możliwość handlu akcjami spółek zagranicznych nienotowanych na GPW. Postanowiliśmy porozmawiać z prezesem Markiem Dietlem o szczegółach tego przedsięwzięcia.

Czy wrzesień jest wiążącą datą uruchomienia na GPW rynku GlobalConnect?

– Wrzesień jako początek uruchomienia na warszawskiej giełdzie rynku GlobalConnect to jak najbardziej realna data. Wyjaśniliśmy kluczowe kwestie, do których UKNF miał uwagi - odnoszące się głównie do organizacji obrotu. Pewna trudność implementacyjna wynikała z tego, że legislacja europejska nie została precyzyjnie przetłumaczona na język polski i stąd tak długi czas realizacji przedsięwzięcia. Zarówno my, jak i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jesteśmy gotowi operacyjnie do uruchomienia rynku, natomiast czekamy na gotowość ze strony animatorów rynku.

Jak w praktyce będzie funkcjonował ten rynek? Czy dostępne będą akcje zagranicznych spółek, czy innego rodzaju instrumenty strukturyzowane?

- Po pełnym uruchomieniu GlobalConnect będziemy mogli kupić i obracać akcjami europejskich, a w niedalekiej przyszłości także i amerykańskich spółek w polskich złotych. Specyfika działania GlobalConnect jest z punktu widzenia inwestora relatywnie prosta - notowana u nas będzie akcja zakupiona przez animatora na rynku zagranicznym i wprowadzona na naszej giełdzie. Będzie można handlować akcjami największych globalnych firm dokładnie tak, jak polskimi akcjami.

Co z kosztami transakcyjnymi? Inwestowanie w walory zagranicznych firm jest relatywnie drogie.

- Na GlobalConnect prowizje będą takie, jak w przypadku handlu na Głównym Rynku GPW. Wynika to z tego, że nie będziemy pobierać prowizji od animatorów GlobalConnect, a prowizje dla biur maklerskich podłączonych do rynku, a nie będących animatorami, będą na takim samym poziomie, jak na rynku regulowanym. To duże ułatwienie i uatrakcyjnienie handlu na GPW.

Jaką odegra rolę GPW, a jaką animator rynku, czyli broker?

- Co istotne, my gwarantujemy przede wszystkim dostęp do papierów i płynność - zagraniczny emitent nie będzie dostarczał raportów i informacji po polsku; inwestor będzie musiał sprawdzać i analizować informacje ze spółki we własnym zakresie. My będziemy zapewniać alternatywny system obrotu tymi akcjami. Animator będzie odpowiadał za dobór spółek i wprowadzenie ich akcji do obrotu, a kluczem będzie płynność i zainteresowanie inwestorów danym walorem.

Jak - w przypadku pozytywnego przyjęcia projektu - będzie się rozwijał rynek GlobalConnect? Akcje ilu zagranicznych spółek mają być docelowo dostępne na GPW?

- Chcemy zacząć od akcji spółek europejskich, a następnie dodać również amerykańskie. To, co jest tu ważne, to kwestia efektywnej dywersyfikacji portfela - GlobalConnect ma umożliwić budowę ekspozycji rynkowej w oparciu o akcje spółek niedostępnych w Polsce i mających przewagi pod kątem branży i technologii. Przykładowo, na giełdzie w Wiedniu jest 700 takich globalnych spółek. My, w ramach pilotażu GlobalConnect, zaczniemy od kilku, ale docelowo mają na nim być akcje kilkuset spółek – wszystko zależy od zainteresowania inwestorów.

Portfel z akcjami globalnych gigantów najbardziej efektywny

Rozumiem, że inwestycje w ramach GlobalConnect będą dawały możliwość budowania ekspozycji na rynki globalne, czego nie da się zrobić w oparciu o polskie spółki?

- Tak, zarówno na rynku amerykańskim, jak i europejskim notowane są spółki globalne, których wyniki zależą od koniunktury gospodarczej na świecie. Inwestorzy będą więc mieli możliwość ekspozycji na spółki zależne właśnie od globalnej koniunktury.

Czy może pan posłużyć się jakimś konkretnym przykładem takiej spółki?

- Przykładem powiązań prawdziwie globalnych spółek z wielkimi gospodarkami są Chiny i Mercedes – motoryzacyjna firma pochodząca z Europy, a 40 proc. jej sprzedaży trafia na rynek chiński, czyli de facto kupując akcje Mercedesa, budujemy ekspozycję na rynek chiński.

Wspomniał pan, że tego typu rynek funkcjonuje między innymi na wiedeńskim parkiecie. Rozumiem, że rozpoczynamy nadrabianie dzielącego nas dystansu?

- Uruchomienie GlobalConnect wyrównuje nas z innymi rynkami w Europie. To jest swoisty “must have”, bo jesteśmy spóźnieni i musimy nadrabiać zaległości. To pozwoli nam dogonić uciekający peleton i być może będzie zaczątkiem rozwiązania problemu, jaki trawi nasz rynek, czyli niedostatku kapitału.

Gonienie konkurencji to jedno, ale zastanawia mnie, jak zmobilizować kapitał na naszym parkiecie? Czy GlobalConnect będzie jednym ze sposobów przyciągnięcia kapitału?

- Oprócz kwestii gonienia konkurencji, w Polsce rośnie chęć systematycznego inwestowania długoterminowego typu “kup i zapomnij”. Obserwujemy także duże zainteresowanie funduszami ETF z ekspozycją na rynki zagraniczne. GlobalConnect będzie swego rodzaju uzupełnieniem pasywnego inwestowania na globalnych rynkach - to powinno być dodatkowym bodźcem, który może zmobilizować kapitał na polskim rynku. Możliwe, że w przyszłości rozbudujemy GlobalConnect także o zagraniczne ETF-y.

Jak wspomniałem, problemem naszego rynku wciąż jest niska kapitalizacja giełdy do PKB - jesteśmy klasyfikowani jako rynek rozwinięty, ale de facto jesteśmy rynkiem z relatywnie niskim kapitałem. Powodów jest kilka: blisko 27 proc. polskiego PKB tworzą spółki zagraniczne, które nigdy nie będą notowane u nas, a dodatkowo ogranicza nas relatywnie niska stopa oszczędności, co powoduje niedobór lokalnego kapitału. Mamy czterokrotnie mniej aktywów per capita niż Grecy i 14-razy mniej niż Niemcy. To przepaść powodująca, że musimy importować kapitał, co jest droższe i bardziej podatne na wahania. Przez ten deficyt kapitałowy trudniej jest przyciągnąć spółki, które chcą długoterminowo rosnąć.

Można zatem powiedzieć, że GlobalConnet ma uzupełnić braki polskiego rynku i zwiększyć atrakcyjność inwestowania na GPW?

- GlobalConnect ma rozruszać polski rynek, pomijając jego słabości. Teoria ekonomii nie pozostawia bowiem wątpliwości - nie ma nic lepszego niż idealnie zdywersyfikowany globalny portfel, który jest bardziej odporny na zmienność i daje lepszy zwrot w długim terminie. Powinniśmy więc oferować możliwość budowy takiego portfela, co zwiększy atrakcyjność inwestycyjną na GPW. Krokiem w tym kierunku jest właśnie GlobalConnect.

