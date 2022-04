Prezes GPW: zamiennik WIBOR-u będzie gotwy w drugiej połowie roku

W drugiej połowie 2022 roku będziemy gotowi ze wskaźnikiem referencyjnym stopy O/N - przekazał w środę prezes GPW Marek Dietl.

"W 2. poł. 2022 będziemy gotowi ze wskaźnikiem referen. stopy O/N. Nie zmieniam jednak zdania, że najwięcej korzyści przyniosłoby zwolnienie z podatku bankowego transakcji repo: ożywienie na różnych tenorach, prawdziwy obraz krzywej dochod. i możliwość tworzenia stałych stóp proc." - przekazał w środę na Twitterze prezes GPW.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w poniedziałek, że od 2023 r. banki zamiast WIBOR-u będą stosować transparentny i bardziej korzystny dla kredytobiorców wskaźnik oprocentowania kredytów. Stawka ta ma być oparta na oprocentowaniu depozytów overnight na rynku międzybankowym.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys informował, że preferowanym scenariuszem jest wypracowanie przez sektor bankowy i GPW Benchmark zamiennika WIBOR opartego na stawce ON dla kredytów hipotecznych, i jeśli do końca 2022 roku to nie nastąpi, wtedy zamiennikiem będzie stawka Polonia.

GPW Benchmark to należąca do GPW spółka, która zajmuje się m.in. wyliczaniem wskaźników rynkowych, w tym również wskaźnika WIBOR.

