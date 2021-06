Prezes Grupy Assay: ulgi na ekspansję lub ewentualną konsolidację mogłyby zmienić sytuację startupów

Ulgi na ekspansję lub ewentualną konsolidację, sprzyjające warunki zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów oraz obniżenie progu wejścia na giełdę - to rozwiązania, które mogłyby zmienić sytuację startupów w Polsce - ocenia prezes Grupy Assay, Łukasz Blichewicz

"Wśród zapowiedzi Ministerstwa Finansów pojawił się wątek wchodzenia młodych spółek na giełdę. Dla ambitnych startupowców moment, gdy ich projekt wchodzi na parkiet, jest zwieńczeniem pewnego etapu, do którego przygotowywali się często latami" - wskazał prezes Grupy Assay i ekspert w zakresie rozwoju i finansowania spółek technologicznych, Łukasz Blichewicz w informacji prasowej przesłanej w piątek PAP.

Jak dodał, "ze szczególną uwagą należy analizować dalsze deklaracje +pomocy+ państwa w kwestii części kosztów przygotowawczych".

"Jak na razie mowa o odliczeniu do 50 proc. kosztów poniesionych na usługi doradcze, prawne czy finansowe, które dotyczą bezpośrednio właśnie wejścia na giełdę. Co będzie dalej? Miejmy nadzieję, że będzie można odliczyć również wydatki na konkretne działania promocyjne obejmujące krajowe startupy" - podkreślił Blichewicz.

W informacji prasowej przekazano, że zapowiadana reguła podlegałaby 50-tys. limitowi w skali roku. Podkreślono, że nie jest to jedyna deklaracja nawiązująca do warunków giełdowych. Również inwestorzy indywidualni mogliby liczyć na pewne benefity z racji wsparcia finansowego młodych spółek, które w najbliższym czasie wchodziłyby na parkiet. Przypomniano, że resort zapowiada, że 3-letni okres posiadania akcji zwalniałby sprzedającego z podatku od zysków kapitałowych, co ma zdynamizować zainteresowanie polskimi startupami.

"Taki krok może być realną odpowiedzią na obecne uwarunkowania rynkowe, ponieważ mamy do czynienia nie tylko z ujemnymi już stopami zwrotu w przypadku tradycyjnych lokat bankowych, ale również topniejącym zainteresowaniem tego typu instrumentami w ogóle. Problemem jest jednak to, że zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych będzie możliwe dopiero po 3 latach inwestycji w akcje. Nie spowoduje to rozwoju giełdy bo atrakcyjność akcji polega m.in. na możliwości szybkiego nimi obrotu" - ocenił Blichewicz.

Blichewicz odniósł się także do kolejnych propozycji ministerstwa, jakim jest uproszczenie procedur konsolidacyjnych przy okazji widma upadłości, a także ulga na ekspansję zagraniczną. Jak podkreślono, oba projekty bazowałyby na podobnym schemacie. "Oprócz zaliczenia w koszty wszystkich wydatków ściśle związanych np. z konsolidacją podmiotów, przedsiębiorcy mieliby możliwość odliczenia ich kolejny raz już w ramach ulgi. Tym samym za każdą złotówkę wydaną na poczet konsolidacji (w teorii) będzie można odliczyć 2 zł. Bardzo podobnie w przypadku działań ekspansyjnych - przykładowo startupowcy mogliby odliczyć koszty raz w ramach kosztów uzyskania przychodów, a drugi raz - w ramach ulgi" - wyjaśniono.

"Ulgi na ekspansję lub ewentualną konsolidację, sprzyjające warunki zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów oraz obniżenie progu wejścia na giełdę to punkty, które faktycznie mogłyby zmienić krajobraz polskiej sceny startupowej" - ocenił Blichewicz.

Na początku czerwca Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński poinformował o rozwiązaniach wspierających rozwój firm w Polskim Ładzie. Wśród nich wymienił ulgi podatkowe wspierające wejście polskich firm na giełdę, na inwestowanie przez fundusze VC oraz dla przedsiębiorstw ratujących firmy w słabej kondycji.

"Proponujemy pakiet nowych ulg. Będą ulgi wspierające wejście polskich firm na giełdę, będą też ulgi na inwestowanie przez fundusze venture capital i zwolnienie podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych. Dzięki temu przestaniemy tracić kapitał na rzecz innych krajów, gdzie takie preferencje akurat już funkcjonują" - mówił wówczas szef MF.

Jak przekazał, wprowadzona ma też być ulga dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na ratowanie firm w słabej kondycji, oraz podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu. "Alternatywą będzie estoński CIT. Teraz jest najlepszy moment na skorzystanie z niego, ponieważ to idealne rozwiązanie na popandemiczne odbicie gospodarki, zwłaszcza że chcemy, by był on jeszcze bardziej atrakcyjny" - mówił szef MF.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 mkw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

