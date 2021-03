Prezes Grupy Empik o przyszłości handlu: czeka nas przyspieszona ewolucja, nie rewolucja

Rok 2020 był prawdziwym sprawdzianem dla segmentu handlu, wielu mówiło o początku końca tradycyjnych sklepów. Jednak prezes Grupy Empik inaczej widzi przyszłość branży. - W perspektywie najbliższych 5-10 lat należy się spodziewać dobrego balansu między kanałami fizycznej i wirtualnej sprzedaży. Te ścieżki klienckie będą się płynnie przenikały. Pandemia wzmocniła omnichannel. On oczywiście się zmieni, ale raczej będzie to przyspieszona ewolucja niż rewolucja - prognozuje Ewa Szmidt-Belcarz.

Koniec tradycyjnego handlu nie taki bliski

Kolejnym trendem, który okazał się zwycięski w roku 2020 r. w strategii Grupy Empik, były rozwijane subskrypcje.- Dla Empik Premium i Empik Premium Free to był fenomenalny rok. Polacy się otworzyli na te subskrypcje, notujemy 3-4 cyfrowe wzrosty. Obecnie w obu tych programach mamy 6 milionów osób, to wynik, który w ogóle nam się nie śnił - dodaje nasz rozmówca i podsumowuje, że największym wyzwaniem 2020 r. dla grupy była elastyczna alokacja zasobów do najbardziej potencjałowych inicjatyw, które już wcześniej zostały wdrożone.- Musieliśmy się też upewnić, że jesteśmy w stanie bardzo sprawnie skalować nasze operacje w tych obszarach. Natomiast nasza strategia się nie zmieniła. Nadal jest to rozwój kanałów omnichannelowych i subskrypcyjnych oraz walka o pozycję topowego gracza w szeroko pojętym lifestyle’u - mówi Ewa Szmidt-Belcarz.Czytaj także: Rafał Brzoska: rynek wyprzedzi prognozy. InPost czeka intensywny rozwój Na pytanie o to, czy eksplozja e-commerce i kryzys stacjonarnych sklepów wywołany kilkoma lockdownami w czasie pandemii to zwiastuny początku końca tradycyjnego handlu, prezes Grupy Empik odpowiada kategorycznie, że nie. Jej zdaniem polski rynek handlowy jest młody i nowoczesny w porównaniu do innych krajów europejskich i często przeskakuje kilka kroków w rozwoju- U nas jest dużo bardziej omnichannelowy niż w innych państwach. Pod tym względem należymy do awangardy rynków europejskich. W perspektywie najbliższych 5-10 lat należy się spodziewać dobrego balansu między kanałami fizycznej i wirtualnej sprzedaży. Te ścieżki klienckie będą się płynnie przenikały. Pandemia wzmocniła omnichannel. On oczywiście się zmieni, ale raczej będzie to przyspieszona ewolucja, niż rewolucja - prognozuje Ewa Szmidt-Belcarz.Pandemia wymusiła jednak pewne decyzje dotyczące stacjonarnej sieci sklepów. Grupa Empik zamknęła m.in. swój flagowy salon w warszawskim pasażu Wars Sawa Junior. Bilans pandemicznego roku jest jednak zaskakujący.- Na prawie 300 salonów w 2020 r. zamknęliśmy 7. W tym samym czasie otworzyliśmy ponad 20 Empików i Papierników. Jak widać miniony rok nie różnił się zasadniczo od wcześniejszych. Na pewno ekspansja trochę zwolniła, bo mamy aspiracje otwierać między 30 a 40 sklepów rocznie. Jednak w 2021 r. planujemy podtrzymać ten cel. Choć zamknięcie kultowego Empiku w warszawskim Juniorze nas zabolało, to rzeczywistość jest taka, że skala zamknięć była marginalna. Sieć nadal bardzo dynamicznie się rozwija - zapewnia Ewa Szmidt-Belcarz.Jakie prognozy ma prezes Grupy Empik dla rynku e-commerce, na ile starczy paliwa dla jego turbo wzrostów, a także jakie technologie będą rządzić w przyszłości w handlu w dalszej części rozmowy, która odbyła się w ramach EEC Trends.