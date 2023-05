Prezes Grupy Kruk nie spodziewa się armagedonu na rynku wierzytelności

Dla spółki Kruk najważniejszymi rynkami w pozyskiwaniu pakietów długów sprzedawanych przez instytucje finansowe w 2023 roku będą nadal Włochy, Hiszpania i Polska - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes spółki Piotr Krupa.



- W postępowaniu z wierzycielami ważne jest wypracowanie wspólnych zasad i elastyczność w rozłożeniu spłat. Klient powinien mieć poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony także świadomość obowiązków z tytułu podpisanej wcześniej umowy - podkreśla w rozmowie z WNP.PL prezes spółki Kruk Piotr Krupa.

- Nie dostrzegamy jakiejś katastrofy na tym rynku. Uważamy, że banki mają oczywiście w swoich bilansach sporo trudno spłacalnych zobowiązań, ale nie jest to szczególnie duża ilość, jakaś ogromna fala, która się przetoczy przez cały sektor. My jesteśmy raczej stałym odbiorcą. Wiadomo, że bank prowadząc normalną działalność, udziela wielu kredytów i jakaś część klientów indywidualnych i firm nie spłaca ich na bieżąco i my po prostu przejmujmy te wierzytelności i w długim terminie rozkładamy jest na raty - mówi Piotr Krupa.

Kruk w ramach swojej działalności biznesowej kupuje od banków wierzytelności przeterminowane i później na pomocy porozumienia i ustaleń z osobami i podmiotami zadłużonymi, daje im większą elastyczność i więcej czasu niż bank w spłacie.

Spółka obecna jest od lat na kilku europejskich rynkach, w tym we Włoszech i w Hiszpanii. W 2022 roku zainwestowała 700 milionów złotych w hiszpańskie długi i prawie 600 milionów złotych we włoskie. W Polsce zaś pozyskano pakiety warto 500 milionów złotych. W tym roku będą utrzymane podobne proporcje zaangażowania kapitałowego.

Kruk notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od maja 2011 roku. Głównymi akcjonariuszami są obecnie: OFE Nationale-Nederlanden z pakietem 14,30 procent akcji, Piotr Kruk ma 9,19 procent, OFE PZU “Złota Jesień” 7,80 procent, OFE Drugi Allianz 7,34 procent oraz OFE Aegon 6,03 procent.

