Prezes Grupy Lux Med o przejęciach i narastającym długu zdrowotnym

Tylko w ostatnich dwóch latach, pomimo trudnego dla inwestorów okresu pandemii, sfinalizowaliśmy pięć strategicznych transakcji - mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med. – Akwizycje te zrealizowaliśmy ze środków własnych – dodaje. Lux Med otrzymał właśnie warunkową zgodę UOKiK na przejęcie konkurenta, spółki Lecznice Citomed.

- Mamy do czynienia ze zjawiskiem narastającego tzw. długu zdrowotnego, czyli niezrealizowanymi (przeważnie z powodu wprowadzonych ograniczeń podczas pandemii) potrzebami zdrowotnymi, którymi teraz trzeba się będzie zająć - uważa prezes Lux Med.

- System ochrony zdrowia w nadchodzących latach będzie w dużej mierze funkcjonował na zasadzie łatania dziur i niestety będzie to zjawisko coraz bardziej widoczne - dodaje Anna Rulkiewicz.

Nie bez znaczenia jest - zdaniem naszej rozmówczyni - fakt, że świadomość i oczekiwania Polaków względem jakości opieki medycznej cały czas rosną.



Skąd pochodziły środki na dokonanie tych transakcji?



– Akwizycje te zrealizowaliśmy ze środków własnych.



Jak określiłaby pani płynność finansową Grupy i jak ją osiągacie?



– Sektor opieki medycznej, podobnie jak wszystkie inne branże, został silnie dotknięty skutkami pandemii. W pierwszej fazie musieliśmy podjąć ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy, który pozwolił nam utrzymać ciągłość opieki nad pacjentem. Długofalowo perspektywę określamy jednak jako umiarkowanie dobrą, dlatego że potrzeby zdrowotne nie podlegają cyklom koniunkturalnym i są względnie stałe.



Równocześnie mamy do czynienia ze zjawiskiem narastającego tzw. długu zdrowotnego, czyli niezrealizowanymi (przeważnie z powodu wprowadzonych ograniczeń podczas pandemii) potrzebami zdrowotnymi, którymi teraz trzeba się będzie zająć. Będzie to jednak o tyle trudne, że musimy zrobić to w sytuacji chronicznego niedoboru specjalistycznych kadr medycznych, z którymi w Polsce mamy po prostu strukturalny problem.



W jaki sposób do osiągnięcia tej płynności przyczynia się inwestor zagraniczny?



– Grupa Lux Med od 2013 roku należy do grupy Bupa, międzynarodowej grupy działającej na rynku opieki zdrowotnej. Bupa nie ma udziałowców, nie wypłaca dywidend, a jej model operacyjny zakłada reinwestowanie wszystkich zysków w zdrowie. Podobnie działamy w Polsce. Koszty bieżącej działalności, otwarć nowych placówek i akwizycji pokrywamy ze środków własnych. W przypadku naprawdę dużych transakcji możemy liczyć na wsparcie naszego strategicznego inwestora.

