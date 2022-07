Prezes Grupy MTP: frekwencja na targach niższa od tej sprzed pandemii, ale prognozy dobre

Wiosenny program wystawienniczy potwierdził potrzebę bezpośrednich spotkań na targach – powiedział PAP prezes Grupy MTP Tomasz Kobierski. Przyznał, że na razie frekwencja na poszczególnych imprezach to 65-85 proc. stanu sprzed pandemii, jednak to dobry prognostyk jesiennego programu.

Ostatnie, spokojniejsze pandemicznie miesiące to też powrót na Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzających z zagranicy. Targi Meble Polska odwiedzili goście z przeszło 70 krajów, w tym z ZEA, Izraela i Stanów Zjednoczonych.

"Okazało się, że luzowanie obostrzeń, a w końcu zniesienie obowiązku noszenia maseczek całkowicie przywróciło społeczną potrzebę spotkań. Wypełnione hale targowe i kongresowe przypominały czasy przedpandemiczne. Nie udało się co prawda odbudować frekwencji z roku 2019 - wynosiła ona, zależnie od rodzaju wydarzenia, między 65 a 85 proc. w stosunku do lat ubiegłych, ale to dobry prognostyk jesiennego programu" - powiedział PAP Kobierski.

Prezes Grupy MTP przypomniał, że na przełomie 2020 i 2021 roku targi we Frankfurcie zrealizowały badania, zgodnie z którymi zaledwie 3 proc. respondentów chciało, by wydarzenia odbywały się w formule online, 30 proc. preferowało formy hybrydowe, a 67 proc. stawiało tylko na bezpośredni kontakt.

"Nasze wiosenne imprezy targowe bardzo wyraźnie potwierdziły tę tezę, potwierdziły olbrzymią wartość bezpośrednich spotkań. Możliwość swobodnej organizacji targów w tradycyjnej formule przełożyła się również na znikome zainteresowanie wystawców formami hybrydowymi, które są traktowane obecnie raczej jako alternatywa na okres ewentualnego wzrostu zakażeń" - powiedział.

Jak podkreślił, jeszcze w zeszłym roku handlowcy z Europy Zachodniej, potencjalni targowi goście, decydując o wizycie bardzo poważnie brali pod uwagę liczbę zakażeń z powodu koronawirusa w danym kraju.

"Wraz z ustaniem pandemii przeszli do prawdziwej ofensywy, szczególnie wśród branż, w których Polska jest liderem. W największym wydarzeniu branży meblowej w Europie Środkowo-Wschodniej poznańskie targi Meble Polska odwiedzili zwiedzający z aż 71 krajów, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Izraela. Dla porównania w latach 2015-2019 odwiedzali nas zwiedzający średnio z 55 krajów" - powiedział prezes Kobierski.

Zagraniczni zwiedzający stanowili w tym roku ponad połowę wszystkich gości targów Meble Polska.

"Wynik ten o tyle zaskakuje, że do tej pory rzadko zdarzało się, aby zagraniczni goście stanowili większość odbiorców polskich targów, a szczególnie w obliczu niedawno zakończonej pandemii. Liczę, że ten wzrost liczby zagranicznych gości utrzyma się w kolejnych miesiącach, szczególnie w przypadku targów B2B" - zaznaczył.

Tomasz Kobierski podkreślił też, że ostatnie miesiące potwierdziły użyteczność i uniwersalność przestrzeni targowych, szczególnie w sytuacjach krytycznych.

"Jeszcze nie tak dawno pawilony MTP służyły jako szpital tymczasowy dla chorych z powodu zakażenia koronawirusem. Następnie targi stały się punktem szczepień populacyjnych, a kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to właśnie na targach została zorganizowana złożona infrastruktura noclegowa i recepcyjna. Możliwości infrastrukturalne i organizacyjne targów należą do kluczowych elementów, dla których nasze przestrzenie są wykorzystywane nie tylko w kontekście wydarzeń wystawienniczych, koncertów czy kongresów"- powiedział.

Tomasz Kobierski przyznał, że na sezon jesienny na targach pierwszorzędny wpływ będą miały warunki epidemiczne i gospodarcze.

"Gdybym miał w dużym skrócie zdefiniować moment, w którym się znajdujemy, powiedziałbym, że zdecydowanie czuć już powiew targowych powrotów. Jednak na normalność, którą pamiętamy z 2019 roku, przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać" - powiedział.

Grupa MTP obecnie pracuje nad jesiennym programem wystawienniczym, w którym znajdują się m.in. takie wydarzenia, jak Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów Dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Drema, Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania Taropak czy targi Polagra.

Nie zabraknie również wydarzeń kierowanych do szerszej publiczności. To m.in. Caravans Salon, Retro Motor Show, Poznań Game Arena, Gardenia czy Cavaliada.

W październiku poznańskie targi będą również organizatorem Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends.

