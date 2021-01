Prezes Grupy Selena: jak pandemia się skończy wrócą stare wyzwania m.in. dotyczące klimatu

Zdrowy rozsądek to jeden z fundamentów patriotyzmu gospodarczego - mówił w piątek prezes Seleny Krzysztof Domarecki na konferencji z udziałem premiera Mateusza Morwaieckiego. Dodał, że Polska od strony biznesu jest gotowa do sprostania wymogom polityki "nowego ładu".

"Jako biznes mamy za zadanie zapewnić ciągłość działania i myśleć o tym, w jaki sposób Polska wyjdzie z kryzysu po pandemii, czy wyjdzie z tego zakrętu na dużej prędkości i z koncepcją na przeszłość, czy nie" - wskazał prezes Seleny goszcząc z zakładzie Libra szefa rządu.

Dodał, że inwestycje związane z ochroną klimatu będą w tej kwestii kluczowe.

Jak mówił, ochrona klimatu jest naszym obowiązkiem. "W tym zakresie powinniśmy być w czołówce tych rozwiązań w Europie i jesteśmy. Polscy przedsiębiorcy dostarczają coraz lepszych rozwiązań do ochrony klimatu" - dodał.

Podał przykład powłoki antyrefleksyjnej do pokrywania dachów hal przemysłowych, produkowanej w zakładzie w Dzierżoniowie. Jak wyjaśnił, powłoka ta pozwala obniżyć temperaturę w pomieszczeniach przemysłowych z 85 do 35 stopni C. "A trzeba wyjaśnić, że koszty klimatyzacji są wyższe niż koszty ogrzewania" - dodał.

Domarecki wskazał, że polskie rozwiązania są w europejskiej czołówce. "Choć może nie zawsze umiemy się przebić przez przepisy unijne czy różnego rodzaju lobby, ale od strony biznesu, Polska jest gotowa do sprostania wymogom polityki +nowego ładu+" - dodał.

Europejski "Zielony Ład" przewiduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. w 2030 r. w stosunku do roku 1990, a do 2050 roku osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto.