Prezes GUS Dominik Rozkrut wiceprzewodniczącym Biura Komitetu ds. Statystyki i Polityki Statystycznej OECD na 2020 r.

"Prezes GUS został wybrany wiceprzewodniczącym Biura Komitetu ds. Statystyki i Polityki Statystycznej (CSSP) OECD na rok 2020. Biuro wyznacza strategię i kierunki rozwoju systemu statystycznego OECD" - czytamy na Twitterze GUS.

Komitet ds. Statystyki i Polityki Statystycznej (Committee on Statistics and Statistical Policy - CSSP) jest kluczową instytucją, której działania mają służyć poprawie jakości statystyk w ramach OECD i wzmocnieniu współpracy państw członkowskich organizacji. Ma on również zapewnić forum dla dialogu pomiędzy decydentami politycznymi, analitykami i producentami danych.

Dominik Rozkrut jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w specjalności: ekonomia, ekonometria, statystyka i analiza szeregów czasowych na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego.

W latach 2008-2016 był dyrektorem Urzędu Statystycznego w Szczecinie, gdzie prowadził badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego oraz transportu i łączności.

Dr Dominik Rozkrut ma w swoim dorobku ok. stu opublikowanych pozycji naukowych, brał udział w przygotowaniu licznych opracowań o charakterze naukowo-wdrożeniowym. Jest członkiem wielu zespołów międzyresortowych. Kieruje współpracą statystyki publicznej z organizacjami międzynarodowymi w Europie i na świecie.