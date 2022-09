Prezes Hynfry: European Hydrogen Bank może być przełomem w budowie rynku "zielonego wodoru"

European Hydrogen Bank, którego utworzenie zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej może być przełomem w budowie rynku odnawialnego, "zielonego" wodoru w UE - ocenia prezes firmy Hynfra Tomoho Umeda. Hynfra pracuje nad budową fabryk "zielonego" amoniaku.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

14 września w czasie Debaty o Stanie Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała m.in. stworzenie europejskiego banku wodorowego - (European Hydrogen Bank - EHB), który ma dysponować 3 mld euro na rozwój tego rynku, m.in. na gwarantowanie zakupów.

"Zapowiedź powołania European Hydrogen Bank (EHB) może być przełomem w budowie rynku odnawialnego, +zielonego+ wodoru w UE" - ocenił w rozmowie z PAP Tomoho Umeda. Zastrzegł jednocześnie, że na razie znamy mało szczegółów o zasadach funkcjonowania banku. Jak dodał, dziś w tym obszarze głównym problemem jest sfinansowanie rozwoju części podażowej, produkcji. "Potencjalny odbiorca nie zaryzykuje podpisania długoterminowego kontraktu na odbiór odnawialnego wodoru, ponieważ taka umowa na razie nie gwarantuje bankowalności projektu. A instytucja finansowa nie podejmie ryzyka sfinansowania takiej umowy" - wyjaśnił. "Dziś właściwie wszyscy są gotowi, aby zacząć budować instalacje wodorowe, a brakuje finansowania, gwarantującego bankowalność produkcji" - podkreślił Umeda.

Jego zdaniem, jeżeli, zgodnie z deklaracjami szefowej KE, jednym z zadań EHB będzie gwarantowanie zakupów, to bank będzie mógł zniwelować ryzyka, dać gwarancje lub inne instrumenty bankom i inwestorom finansującym projekty wodorowe. "Dzięki takim gwarancjom np. trader będzie mógł podpisać długoterminowy kontrakt na odbiór wodoru od producenta, ponieważ - nawet jeśli będzie miał kłopoty ze sprzedażą - to EHB w jakiś sposób będzie gwarantował spłatę tego kredytu" - ocenił prezes Hynfra.

Jak zaznaczył Umeda, pojawienie się EHB otwiera drzwi do szybkiego rozwoju instalacji produkcyjnych, a 3 mld euro, którymi na początku ma dysponować EHB, przełoży się na budowę zdolności wytwórczych rzędu ok. 40-50 tys. ton odnawialnego wodoru rocznie. "W porównaniu do unijnego celu wytwarzania 10 mln ton zielonego wodoru w 2030 r. to może niewiele, ale od czegoś trzeba zacząć. Moim zdaniem, pojawienie się EHB pobudzi rynek, będzie rodzajem rozrusznika. 3 mld euro powinny absolutnie wystarczyć na stworzenie podaży, to przewyższa nawet dzisiejszy popyt" - ocenił Umeda. Jak dodał, w konsekwencji rozwój będzie musiała przyspieszyć strona popytowa, np. producenci pojazdów, nowych paliw, pochodnych wodoru - jak amoniak czy instalacji zużywających wodór.

W ocenie Tomoho Umedy, z czasem, gdy rynek "zielonego", certyfikowanego wodoru będzie się rozwijał, zapotrzebowanie na mechanizm gwarancyjny będzie malało. "Kiedy rynek będzie już dobrze funkcjonował, bank ten w ogóle przestanie być potrzebny" - dodał Umeda.

Zobacz nasz najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl