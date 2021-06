Prezes ING Banku Śląskiego: cyfryzacja w bankowości zmniejszyła liczbę wykluczonych cyfrowo

Procesy cyfryzacji w sektorze bankowym, które w czasie pandemii przyspieszyły, pozwoliły na ograniczenie liczby osób wykluczonych cyfrowo - ocenił w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Online prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

"Myślę, że w poważny sposób udało nam się w okresie pandemii zawęzić grono osób wykluczonych cyfrowo dlatego, że ograniczyliśmy liczbę osób wykluczonych cyfrowo z usług bankowych" - powiedział prezes banku.

Jego zdaniem sektor bankowy przeszedł w ciągu ostatnich miesięcy do głębszego procesu cyfryzacji, który jest widoczny nie tylko w relacjach z klientem, ale cyfryzacja wchodzi głęboko w struktury banków.

"Ten, kto nie będzie przechodził na cyfryzację procesów wewnętrznych ten sobie w Polsce nie poradzi, bo jest to jedyne wyjście, aby utrzymywać rentowność na zdrowym poziomie" - podkreślił.

Prezes SGB-Banku (Spółdzielcza Grupa Bankowa) Mirosław Skiba zwrócił uwagę, w trakcie dyskusji panelowej, że banki spółdzielcze nie odstają już, pod względem cyfryzacji, od pozostałej części rynku.

"Upadł też mit, że w bankach spółdzielczych są jacyś inni klienci, którzy nie potrzebują usług związanych z cyfryzacją. Ostatnie miesiące pokazały, że wcale tak nie jest, że cyfryzacja jest bardzo dobrze przyjmowana, klienci na to czekają i z tego korzystają" - stwierdził Skiba.

Jego zdaniem to, co pozostanie po pandemii to umiejętność współpracy sektora bankowego niezależnie od struktury własności danego banku.

Według Skiby jednym z poważniejszych wyzwań, które stoją przed sektorem bankowym przy postępującej cyfryzacji jest odpowiednia kadra, która pozwoli wdrożyć nowe rozwiązania w praktyce i którzy będą do nich w stanie przekonać współpracowników i klientów.

