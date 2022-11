Prezes ING Banku Śląskiego: mówienie o głębokim kryzysie jest nadużyciem

- W podwyższonej inflacji da się żyć. Zawsze jest jednak grupa osób i podmiotów, które nie mają szans, żeby sobie poradzić - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz, dodając, że to na nich należy się skupić, a nie zajmować się wszystkimi.

Czekają nas dwa lata podwyższonych odczytów inflacji.

Bank notuje wzrost akcji kredytowej, ale nie we wszystkich segmentach.

Pieniądze z KPO bardzo by się przydały i to już od przyszłego roku.

Czy w obecnej, nadzwyczajnej sytuacji ING Bank Śląski nie zamierza zmienić swojej strategii dotyczącej finansowania nowych inwestycji w przemyśle węglowym?

Brunon Bartkiewicz: Jako bank jesteśmy przyzwyczajeni do takiej myśli, że aby realizować duże zadania, należy być konsekwentnym. Brak konsekwencji zawsze sprawia, że są pewne wyjątki od reguły, a tych wyjątków nie powinno być. Oczywiście są podmioty, które mogą się zajmować sytuacjami nadzwyczajnymi, ale tymi podmiotami niekoniecznie muszą być banki. Każdy ma do spełnienia swoją rolę w gospodarce. A my jako bank powinniśmy być przewidywalni i trzymać się wcześniej ustalonych zasad.

ING Bank Śląski był bezpieczny i dalej jest bezpieczny

Czy można się spodziewać, że ING Bank Śląski, który za III kwartał wykazał pierwszą stratę od 14 lat (od kryzysu finansowego), jest na tyle bezpieczny, że w kolejnych kwartałach takich zaskoczeń już nie będzie?

- Wynik banku raportowany w trzecim kwartale nie jest związany z działalnością, mówiąc wprost, samego banku. Jest związany z decyzją władz państwowych. Mogę powiedzieć: tak, bank był bezpieczny i dalej jest bezpieczny. Poziom straty, którą wykazaliśmy we wspominanym kwartale, czy mówiąc inaczej brak przychodów - które normalnie w takiej sytuacji powinny mieć miejsce - nie jest istotnym elementem podważającym wiarygodność instytucji. To jest po prostu zbyt mała kwota, nie ma też większego wpływu na nasze wskaźniki kapitałowe, a więc nie jest to uderzenie, które miałoby bankowi zaszkodzić. Jego kwartalna strata z takich powodów nie jest i nie może być wydarzeniem, które powinno powodować zaburzenia. Jeśli nic się nie wydarzy, to oczywiście będziemy mieli w skali roku zysk netto. Przecież po dziewięciu miesiącach jesteśmy na plusie. Spowolnienie w polskiej gospodarce jest coraz bardziej odczuwalne.

Cały czas trwa odnawianie portfela kredytowego, co utrzymuje jego odpowiedni poziom

Czy obecnie jest już taka sytuacja, że po kredyty zwracają się wyłącznie firmy, które potrzebują bieżącego finansowania?

- Problem z wielkością inwestycji tak zwanych prywatnych mamy w Polsce tak naprawdę mniej więcej od 8 lat. Oczywiście zapytań o kredyty inwestycyjne statystycznie jest mało, a nawet bym powiedział mniej niż w poprzednim roku, kiedy wydawało się, że świecą jakieś dobre blaski, że inwestycje prywatne jednak zaczną rosnąć. Kredyt obrotowy w głównej mierze jest pochodną wysokich wskaźników cen produkcyjnych, które - jak wszyscy wiemy - przekraczają 20 proc. Chociaż teraz mamy pierwsze odczyty o słabnięciu tych wskaźników. W związku z tym dla prowadzenia swojej produkcji przedsiębiorstwa potrzebują większych kredytów obrotowych. Tak, to prawda.

Czy dwa lata będziemy żyli w otoczeniu biznesowym wysokiej inflacji?

- Dwa lata podwyższonych odczytów inflacji? Tak, to jest w miarę pewne, natomiast niekoniecznie tak będzie w otoczeniu naszego kraju. Przy spełnieniu się dobrych scenariuszy, możemy mieć do czynienia z silną pacyfikacją wskaźników inflacji. My mamy dość wysoki wskaźnik inflacji bazowej i ona będzie trzymała nas w układzie podwyższonych poziomów odczytów inflacyjnych. Także te dwa lata podwyższonych stawek są oczywiste - nie widzę podstaw do tego, żeby miało być inaczej.

Na czym bank w tej chwili może zarabiać?

- Udzielanie kredytów nadal ma miejsce. Bank notuje wzrost akcji kredytowej, ale nie we wszystkich segmentach. Ponieważ nasz bank zawsze podkreśla, że jest bankiem wielosektorowym. W związku z tym my generalnie w akcji kredytowej rośniemy. Cały czas trwa odnawianie naszego portfela, co utrzymuje jego odpowiedni poziom. Saldo wartości kredytów, od których naliczane są odsetki, rośnie. W przypadku kredytów detalicznych pozytywna zmiana nie nastąpi w tym roku. Spodziewamy się, że w przyszłym roku ich poziom zacznie rosnąć.

Inflacja zawsze generuje obawy, natomiast większość z nas potrafi sobie z tym radzić

A jak można ocenić obecną sytuację gospodarczą w Polsce?

- Kiedy obserwujemy gospodarkę, powinniśmy przede wszystkim spokojnie patrzeć na występujące główne zjawiska. Ruchy czy nawet sygnały, wpisy w mediach społecznościowych, których jest teraz bez liku, są w mojej ocenie niewłaściwe. Polska gospodarka trzyma się zupełnie dobrze, produkcja przemysłowa też jest w miarę niezła. Oczywiście jest i będzie spowolnienie, ale nie ma powodów do panicznych ograniczeń, używania określeń głęboki kryzys. A już gdy widzę tytuły mówiące o niebezpieczeństwie pojawienia się dużego bezrobocia w Polsce, to już naprawdę są bajki. Nie wiem, dlaczego chcemy te bajki sobie nawzajem opowiadać, żeby się jeszcze bardziej bać. Jest wystarczająco dużo powodów, aby troszczyć się o tych, którzy faktycznie w tym otoczeniu gospodarczym mają pod górkę. Czyli przede wszystkim osoby biedniejsze i osoby, które nie są w stanie sprostać tym wymogom czasu. Im jest gorzej, im trzeba pomagać. Natomiast sama gospodarka trzyma się dobrze i mówienie o głębokim kryzysie jest nadużyciem.

