Prezes Kaczyński: po wyborach musimy przygotować nowy program mieszkaniowy

Po wyborach musimy przygotować nowy program mieszkaniowy. Podejmiemy tę sprawę po raz kolejny w formule, która tym razem przyniesie sukces - zapowiedział w sobotę podczas spotkania z wyborcami w Myszkowie (woj. śląskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Podczas spotkania w Myszkowie Jarosław Kaczyński był pytany m.in. o wpływ ograniczonej dostępności mieszkań na problemy demograficzne Polski. W jego opinii przygotowane przez rząd programy wsparcia budowy tanich mieszkań nie spełniły pokładanych w nich nadziei. "Program +Mieszkanie Plus+ zakładał budowę znacznie większej liczby mieszkań. W tej chwili jest to zaledwie 40 tysięcy mieszkań, włącznie z tymi, które są obecnie w budowie. Oddano do użytku mniej niż 20 tysięcy" - podkreślił.

Prezes PiS zwrócił uwagę na trudności w dostępności gruntów pod budowę tanich mieszkań. "Ten proces idzie jak po grudzie. Stykamy się z interesami deweloperskimi i grup korporacyjnych, które nie chcą sprzedać swojej własności" - dodał. Jarosław Kaczyński podkreślił, że po wyborach "podejmiemy tę sprawę po raz kolejny w formule, która tym razem przyniesie sukces". Jego zdaniem tereny pod budowę mieszkań powinny być pozyskiwane z zasobów wojska lub kolei.

Jak podkreślił Kaczyński dostępność mieszkań ograniczały także wysokie marże deweloperów, a to sprawia, że w tym roku oddanych zostanie 270 tysięcy mieszkań, a to jak zauważył mniej niż w okresie rządów Edwarda Gierka, gdy powstawało niemal 300 tysięcy mieszkań rocznie. "Dziś trudno naruszyć interesy deweloperów" - zauważył.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl