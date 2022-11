Prezes KGHM: chcemy dokonać przeglądu strategii w kontekście bezpieczeństwa

Po ukonstytuowaniu się zarządu w pełnym składzie chcemy dokonać przeglądu strategii w kontekście otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa - przekazał w czwartek prezes KGHM Tomasz Zdzikot. Jak dodał, chce, by w ramach projektów inwestycyjnych spółka skupiała się na podstawowej działalności.

W czwartek w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zarządu KGHM Polska Miedź po publikacji wyników finansowych za III kwartał oraz trzy kwartały tego roku.

Prezes KGHM Tomasz Zdzikot zwrócił uwagę, że zarząd spółki pracuje w niepełnym składzie - prezes KGHM pełni również obowiązki wiceprezesa ds. rozwoju, a wiceprezes zarządu ds. produkcji Marek Świder jest też p.o. wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych.

"Ważnym jest dla nas, aby zarząd ukonstytuował się w pełnym składzie i tego się w najbliższym czasie spodziewamy" - mówił Zdzikot. Dodał, że gdy do tego dojdzie, nastąpi przegląd strategii KGHM, która została przedstawiona na początku tego roku.

"Gdy zarząd się ukonstytuuje w pełnym składzie, chciałbym, byśmy przystąpili do przeglądu strategii. Nie mam na myśli stanowczych decyzji, ale korzystając z doświadczeń powołanych członków zarządu i tych, których się spodziewamy mieć, chcemy dokonać przeglądu strategii w kontekście otoczenia makroekonomicznego, w kontekście bezpieczeństwa" - wyjaśnił.

Podkreślił, że obecnie zarząd spółki koncentruje się na skonstruowaniu budżetu na 2023 r. "To wyzwanie, w którym musimy pogodzić zarówno kwestie kosztową, jak i realizację zadań inwestycyjnych i rozwojowych" - mówił Zdzikot. Zaznaczył, że chce, aby do priorytetów KGHM należały inwestycje i rozwój.

"W ramach projektów inwestycyjnych chciałbym, byśmy się skupiali na biznesie podstawowym: produkcji miedzi i srebra, dbali o projekty kluczowe w aktywach polskich i zagranicznych, koncentrując się przede wszystkim na podstawowej działalności" - powiedział prezes.

"Będziemy dbać o to, aby główne, już zapoczątkowane projekty były prowadzone zgodnie z harmonogramem, oraz o uruchamianie projektów przewidzianych w perspektywie strategicznej" - dodał.

Prezes zaznaczył, że KGHM od lat utrzymuje wysoki poziom inwestycji. "Te wydatki przekraczają rocznie 2 mld zł; w tym roku wykonanie po trzech kwartałach mamy na poziomie 64 proc. (...) Kontynuujemy zgodnie z harmonogramem główne projekty inwestycyjne - one są niezagrożone" - mówił Zdzikot.

Jak przekazała miedziowa spółka w środę, zysk netto jednostki dominującej KGHM Polska Miedź w III kwartale 2022 r. wyniósł 1 mld 86 mln zł wobec 1 mld 39 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. Z kolei zysk netto za trzy kwartały br. wyniósł 5 mld 267 mln zł wobec 4 mld 762 mln zł w roku ubiegłym w takim samym okresie.

W raporcie podano też, że skonsolidowane przychody z umów z klientami za trzy kwartały br. wyniosły 25 mld 696 mln zł. Rok wcześniej było to 21 mld 735 mln zł. Jak wskazano w komunikacie prasowym, wzrost przychodów za trzy kwartały spowodowany był utrzymującą się dobrą koniunkturą na rynku metali.

Poinformowano też, że w Polskiej Miedzi w porównaniu do dziewięciu miesięcy roku ubiegłego nastąpił wzrost produkcji srebra o 1 proc., do 1022 ton, a produkcja miedzi płatnej w grupie KGHM za trzy kwartały tego roku była nieznacznie niższa w stosunku do okresu porównywalnego i wyniosła 557 tys. ton.

Podano też, że produkcja złota za dziewięć miesięcy wyniosła 61,8 tys. uncji trojańskich, podczas gdy przed rokiem było to 61,4 tys. uncji trojańskich.

Z raportu kwartalnego wynika ponadto, że za trzy kwartały 2022 r. nakłady na aktywa rzeczowe wyniosły 1 mld 828 mln zł. Rok wcześniej sięgnęły 1 mld 540 mln zł.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl