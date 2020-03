Prezes KGHM o „Tarczy Antykryzysowej”: to najbardziej kompleksowe podejście

„Tarcza Antykryzysowa” to najbardziej kompleksowe podejście, to jest program, który daje oddech na trudny moment – ocenił w rozmowie z PAP prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

W środę odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Po jej zakończeniu prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki przedstawili działania zapisane w pakiecie antykryzysowym.

Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński w rozmowie z PAP w czwartek powiedział, że "Tarcza Antykryzysowa" to najbardziej kompleksowe podejście.

"Patrząc na rozwiązania zawarte w tym pakcie - w szczególności w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw, ale też impulsów podażowych pieniądza, politykę wobec stóp procentowych, czy politykę wobec przemysłu - mamy do czynienia z najbardziej kompleksowym podejściem" - ocenił.

Dodał, że jeśli chodzi o wieloaspektowość, to jest to program, który "daje oddech na trudny moment". "Myślę, że mylne jest przy tym oczekiwanie, że tym programem przywrócimy rzeczywistość gospodarczą, którą mieliśmy jeszcze miesiąc temu" - dodał Chudziński.

Prezes miedziowej spółki podkreślił przy tym, że program antykryzysowy ma "dać ludziom oddech". "Spowodować, że będą mogli w miarę komfortowo funkcjonować, ale już bez takiego komfortu jaki był uprzednio" - mówił prezes.

Chludziński wskazał też, że wieloaspektowość przedstawionych przez premiera i prezydenta rozwiązań daje możliwość funkcjonowania w trudnym czasie.

"Nie jest jednak możliwe by pełnoskalowo prowadzić biznes. My to już odczuwamy (…) staramy się też pomagać naszym podwykonawcom - małym i średnim przedsiębiorstwom, które nam dostarczają towary albo usługi, dbając o ich ciągłość, ale jednocześnie o naszą możliwość pracy" - zapewnił.

Dodał, że KGHM zastanawia się nad rozwiązaniami, które mogą pomóc kontrahentom. "Ta troska - mówię o trosce rządu, o trosce regulatorów - jest troską we właściwym momencie i taką, która daję możliwość kompleksowych działań" - powiedział Chludziński.