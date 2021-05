Prezes KRUS: wdrażamy nowe rozwiązania informatyczne

Jednym z priorytetowych działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych, pozwalających rolnikom na załatwienie spraw "nie wychodząc z domu" - poinformowała prezes Kasy Aleksandra Hadzik.

Środowa wideokonferencja prasowa była związana z 30-leciem KRUS. Minister rolnictwa Grzegorz Puda podkreślił, ze rolnictwo jest strategiczną gałęzią polskiej gospodarki. Opiera się ona na małych i średnich gospodarstwach rodzinnych. Praca rolnika jest trudna dlatego wymaga wsparcia na wielu płaszczyznach. Jednym z takich obszarów jest rolnicze ubezpieczenie społeczne.

"Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nieprzerwanie od 30 lat służy polskim rolnikom - to dzięki tej instytucji wypłacane są emerytury, renty, świadczenia wypadkowe, macierzyńskie, chorobowe, ale także jest możliwość rehabilitacji leczniczej dla rolników" - mówił Puda.

Jak zauważyła Hadzik, już w 2016 r. Kasa uruchomiła portal e-KRUS, który pozwala na zdalne załatwianie spraw. Korzysta z niego kilkadziesiąt tysięcy ubezpieczonych.

Każdy odwiedzający portal ma dostęp do podstawowych informacji, a po za rejestrowaniu się na portalu możliwy jest dostęp do spersonalizowanych danych np. do historii swojego ubezpieczenia, do informacji o wysokości składek czy też do informacji o zbliżających się terminach płatności - wyjaśniła prezes.

Natomiast za pośrednictwem platformy ePUAP można zdalnie zgłosić wypadek przy pracy rolniczej, ale też tą drogą przesłać wniosek o wypłatę świadczenia. Dodała, że jest to usługa, z której mogą skorzystać rolnicy posiadający profil zaufany czy podpis kwalifikowany.

Hadzik zapowiedział, że na przełomie II i III kwartału br. KRUS uruchomi e-usługę, dzięki czemu rolnik będzie mógł samodzielnie pobrać zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

"Pracujemy także nad uruchomieniem interfejsu do rejestru Urzędu Stanu Cywilnego, dzięki takiemu mechanizmowi będziemy mogli pozyskiwać elektroniczne akty urodzenia, ślubu, akty zgony potrzebne podczas rozpatrywania różnego rodzaju wniosków o świadczenia " - powiedziała Hadzik.

Ważną działalnością KRUS jest rehabilitacja lecznicza. Kasa posiada 6 ośrodków rehabilitacji na ternie kraju, a od początku swojej działalności (od 30 lat) leczonych w nich odbyło 360 tys. rolników. Prezes zaznaczała, że obecnie jest potrzeba poszerzenia zakresu rehabilitacji o leczenie po przebyciu Covid-19. Rehabilitacja w pierwszym etapie będzie prowadzona w dwóch centrach: w Jedlcu i w Szklarskiej Porębie. Będą to 21 turnusy, pierwszy rozpocznie się już 24 maja.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powstała na mocy ustawy z grudnia 1990 r. Prowadzi ona dwa rodzaje ubezpieczenia: emerytalno-rentowe, finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników; wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie opłacane ze składek od rolników, gromadzonych w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Obecnie w Kasie jest ok. 2,3 mln ubezpieczonych i świadczeniobiorców.

