Prezes KSSE: do końca roku umowy ws. Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Do końca roku powinny zostać podpisane umowy dot. Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, pod kątem ulokowania inwestycji w obszarze elektromobilności, w tym m.in. fabryki polskiego samochodu elektrycznego Izera – powiedział PAP we wtorek prezes KSSE Janusz Michałek.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna współpracuje przy przedsięwzięciu z samorządem Jaworzna. Po przygotowaniu podłoża legislacyjnego Strefa ma na gruncie porozumienia z miastem zarządzać planowanym tam Jaworznickim Obszarem Gospodarczym. Jego część miałaby zająć fabryka samochodów elektrycznych.

Prezes Strefy wystąpił na wtorkowym panelu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach poświęconym elektromobilności. Jak zaznaczył, ub. rok był pod różnymi względami dla KSSE rekordowy. "To było 57 decyzji, ponad 5 mld zł inwestycji, jak również kilka flagowych projektów, m.in. grupy Stellantis, ale też decyzja dotycząca budowy polskiego samochodu elektrycznego, Izery, w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym" - zaznaczył.

Pytany o perspektywę przyciągnięcia do Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego poddostawców dla Izery Michałek przypomniał, że w regionie powstaje już bardzo wiele części do samochodów. "Dajemy tu wsparcie, wykorzystujemy swoje kontakty, mamy klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, jeden z najlepszych nie tylko w Polsce - dajemy więc te kontakty bezpośrednio kolegom z Izery, żeby przygotować się pod ten projekt, który ma startować teoretycznie w 2023 r." - wskazał.

"Trochę było opóźnienia, trochę zamieszania (...) politycznego związanego z gruntem, ale jest specustawa, jesteśmy w trakcie przejmowania terenów - to jest 300-hektarowy obszar, można powiedzieć, taki sam potencjał, jak w przypadku gliwickiego Opla 25 lat temu" - ocenił Michałek. "Jaworznicki Obszar Gospodarczy to ok. 300 hektarów. Myślę, że Izera pochłonie ok. 100 ha, zatem widać, jaki jest tam potencjał dla kooperantów, dla współproducentów" - zasygnalizował.

W rozmowie z PAP Michałek uściślił, że zgodnie ze specustawą, która dała dwa lata na zamianę gruntów Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne grunty Skarbu Państwa, miasto obecnie wycenia swoje grunty i będzie następnie zamieniało się nimi z Lasami Państwowymi.

"Po tym my podpisujemy umowę z Jaworznem, w ten sposób będziemy realizowali ten projekt na rzecz i w imieniu miasta Jaworzna. Izera potrzebuje ok. 100 hektarów. My też jesteśmy zainteresowani nabyciem gruntów: będziemy chcieli kupić też ok. 100 hektarów, pod kątem wsparcia małych i średnich przedsiębiorców" - powiedział prezes KSSE.

"Myślę, że całość transakcji, związanych z przejęciem terenów i tworzeniem przez miasto Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, odbędzie się w tym roku. A już później z Izerą będą indywidualne umowy: czy będą chcieli mieć, strzelam, przygotowany teren - to już my będziemy robić. Myślę, że mając w portfelu taki obszar, będziemy walczyć o różne ciekawe projekty" - zaznaczył.

Przypominając, że specustawa określa przeznaczenie objętych nią gruntów w Jaworznie pod inwestycje związane przede wszystkim z elektromobilnością, Michałek zastrzegł, że to bardzo obszerna kategoria. "To jest w zasadzie nowoczesny przemysł i wszystko, co jest nim związane" - podkreślił.

Teren w Jaworznie planowany m.in. pod przyszłą fabrykę samochodów elektrycznych to ok. 300 ha głównie poprzemysłowych gruntów w rejonie ul. Wojska Polskiego, w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 i bocznicy kolejowej (w tym sama fabryka miałaby zająć ok. 120 ha).

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami miasta i Strefy, strony mają podpisać porozumienie na zarządzanie terenem przez KSSE, przygotowanie go i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż gruntów inwestorom (w imieniu miasta). Władze Strefy deklarowały, że są stanie przygotować teren pod wbicie łopaty przez inwestorów w przeciągu kilku miesięcy.

