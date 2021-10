Prezes KSSE: wkrótce umowa z miastem ws. Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Jeszcze w październiku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisze porozumienie z samorządem Jaworzna ws. zarządzania planowanym Jaworznickim Obszarem Gospodarczym, pod kątem inwestycji w obszarze elektromobilności – powiedział PAP prezes KSSE Janusz Michałek.

Podczas Europejskiego Forum Przyszłości w Chorzowie prezes katowickiej Strefy mówił o 25 latach jej dotychczasowych działań i planach na przyszłość. Odpowiedział też na pytanie PAP o Jaworznicki Obszar Gospodarczy, która ma powstać na gruncie obowiązującej już specustawy, a którego część, przy wsparciu KSSE, miałaby zająć fabryka samochodów elektrycznych.

Specustawa dała dwa lata na zamianę gruntów Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli, na których mają powstać określone inwestycje, na inne grunty Skarbu Państwa. "Do końca roku teren zostanie przekazany z Lasów Państwowych, zgodnie z ustawą, do miasta. My podpisujemy, jeszcze w tym miesiącu, umowę z miastem o przejęciu tych terenów" - powiedział PAP Michałek.

W ten sposób KSSE będzie realizowała projekt Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego na rzecz i w imieniu miasta Jaworzna. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, niezależnie od ponad 100 hektarów, które potrzebowałaby oczekiwana fabryka samochodów elektrycznych, Strefa chciałaby też kupić ok. 100 hektarów pod kątem wsparcia małych i średnich przedsiębiorców.

Prezes KSSE akcentuje przy tym, że choć specustawa określa przeznaczenie objętych nią gruntów w Jaworznie pod inwestycje związane przede wszystkim z elektromobilnością, jest to bardzo obszerna kategoria obejmująca wiele gałęzi nowoczesnego przemysłu.

Teren w Jaworznie, planowany m.in. pod przyszłą fabrykę samochodów elektrycznych, to ok. 300 ha głównie poprzemysłowych gruntów w rejonie ul. Wojska Polskiego, w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 i bocznicy kolejowej (w tym sama fabryka miałaby zająć ok. 120 ha).

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami miasta i Strefy strony mają podpisać porozumienie na zarządzanie terenem przez KSSE, przygotowanie go i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż gruntów inwestorom (w imieniu miasta). Władze Strefy deklarowały, że są stanie przygotować teren pod wbicie łopaty przez inwestorów w ciągu kilku miesięcy.

