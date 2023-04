Prezes KZN: spodziewamy się, że do końca roku uzyskamy pozwolenie na budowę kolejnych 10 tys. mieszkań

Spodziewamy się, że do końca roku uzyskamy pozwolenie na budowę kolejnych 10 tys. mieszkań w całej Polsce - powiedział w środę prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban. Dodał, że w społeczne inicjatywy mieszkaniowe w 2023 r. zaangażowanych będzie około 800 gmin.

W środę w Łagowie w woj. świętokrzyskim 13 samorządów z tego regionu podpisało akt erekcyjny inicjujący powstanie nowej spółki SIM KZN Świętokrzyski, realizującej budownictwo społeczne. W ramach tworzonej spółki powstaną mieszkania na wynajem z możliwością późniejszego wykupu.

"Krajowy Zasób Nieruchomości od roku 2021 tworzy społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Ta nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ w procesie inwestycyjnym, który ma doprowadzić do budowy mieszkań, są zaangażowane rząd i samorządy, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz przyszli mieszkańcy. Nie budujemy dla zysku, ale dla zrealizowania celu, czyli powstania nowych mieszkań" - podkreślił w środę prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban.

Zaznaczył, że SIM KZN Świętokrzyski jest 34 tego typu spółką w kraju. Obecnie KZN współpracuje z 400 gminami.

"Spodziewamy się, że do końca roku liczba naszych społecznych inicjatyw się podwoi do około 60. Będziemy mieli około 800 samorządów zaangażowanych w proces Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, czyli co trzecia gmina w Polsce będzie włączona w te projekty. To dobrze świadczy i o samorządowcach i o programie, bo bez wątpienia jest to jeden z lepszych programów współpracy rządu z samorządami" - ocenił prezes KZN.

Dodał, że do końca ubiegłego roku wydano pozwolenia na budowę dla około 3 tys. mieszkań realizowanych w ramach SIM. "W tym roku spodziewam się kolejnych 10 tys., więc ten proces dość dobrze postępuje, mam nadzieję, że i tutaj takie dobre tempo będzie utrzymane" - dodał Urban.

SIM KZN Świętokrzyski utworzyło 13 gmin, to: Bałtów, Bieliny, Bodzentyn, Bogoria, Daleszyce, Górno, Łagów, Opatów, Ożarów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn, Zawichost. Prezes KZN poinformował, że do spółki mają dołączyć również Kielce.

"Przystąpiliśmy do tego programu, ponieważ widzimy potrzebę zagwarantowania młodym osobom tanich mieszkań na wynajem" - powiedział PAP wójt gminy Bieliny Sławomir Kopacz. "Bieliny to gmina, w której z roku na rok przybywa mieszkańców, a tego typu inicjatywy przyczynią się do tego, że ten trend będzie jeszcze silniejszy" - ocenił samorządowiec.

W Bielinach przy ulicy Kieleckiej ma powstać około 30 mieszkań w zabudowie szeregowej. W każdym z kilkunastu segmentów zostaną przygotowane po dwa mieszkania. Przy nowym osiedlu wybudowany zostanie ogólnodostępny plac zabawa dla dzieci.

Docelowo spółka SIM KZN Świętokrzyski ma wybudować około 1300 mieszkań.

