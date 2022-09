Prezes LOT-u: CPK może oznaczać zmianę w pojęciu podróżowania z Polski

Centralny Port Komunikacyjny, który integruje kolej i lotnisko w jednym miejscu, może oznaczać zmianę w pojęciu podróżowania z Polski - mówi PAP prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Rafał Milczarski. Chcemy sprzedawać podróż, łącząc bilet kolejowy i lotniczy - dodaje.

Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Rafał Milczarski, odnosząc się do przyszłości lotnictwa, zwrócił uwagę na największą inwestycję w Polsce - Centralny Port Komunikacyjny. "CPK nie jest zagrożeniem dla portów regionalnych, a sam projekt, który integruje kolej i lotnisko w jednym miejscu może oznaczać całkowitą zmianę w pojęciu podróżowania z Polski" - stwierdził.

"Chcemy sprzedawać podróż, łącząc bilet kolejowy i lotniczy" - dodał.

Według ekspertów branży - którzy uczestniczyli we wrześniowej międzynarodowej konferencji AIR 2022, zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Portów Lotniczych V4+ i Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" - infrastruktura lotnicza musi być bardziej wydajna, zwiększać przepustowość, ale powinna też "mocniej dbać o rozwój turystyki przyjazdowej" - mającej korzystny wpływ na gospodarkę regionu, w którym działa dane lotnisko.

Ich zdaniem istotne są też innowacje w obszarze lotnictwa cywilnego - w szczególności wykorzystanie automatyzacji i digitalizacji. Jednym z największych problemów lotnisk w całej Europie są dziś bowiem długie kolejki do odprawy - "dlatego jak najszybciej powinno się wprowadzić automatyczne odprawy i możliwość szybkiego nadania bagażu". W opinii specjalistów przyszłość branży to też współpraca z sektorem turystycznym - nie tylko touroperatorami, ale też regionami, miastami czy hotelami, "tak by móc dać pasażerom jak najlepszą ofertę".

"Trudna sytuacja na rynku, w tym pandemia, wojna, kryzys gospodarczy, klimatyczny to wymagające wyzwania. Takie czasy wymagają odwagi i współdziałania" - ocenił prezes Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" Stanisław Wojtera. Jego zdaniem branża lotnicza i lotniskowa "będzie prężnie rozwijała się przez kolejne lata".

Jak przyznał dyrektor generalny Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI Europe) Oliver Jankovec, ostatnie dwa lata "mocno odbiły się na lotniskach i ich personelu, ale branża "dochodzi do siebie". Według zacytowanych przez niego danych, ruch pasażerski w lipcu podwoił się w europejskiej sieci lotnisk, "co oznacza, że zbliżamy się do poziomu sprzed pandemii".

PPL zarządza największym w Polsce portem, czyli warszawskim Lotniskiem Chopina. Ma też udziały lub akcje spółek m.in. zarządzających portami regionalnymi, jak np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

