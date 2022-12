Prezes Łucznika: zaczęliśmy rozbudowę

Fabryka Broni "Łucznik"-Radom zaczęła rozbudowę zakładu; zatrudnienie przekroczyło już założenia z 2014 roku, produkcja przekracza prognozy sprzed pięciu lat – powiedział portalowi wnp.pl prezes Łucznika Wojciech Arndt.

"W 2022 roku rozpoczęliśmy realizację planu, który zakłada m.in. rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej. Chcemy zbudować też całkowicie nowe obiekty na dwóch sąsiednich działkach. Przewidujemy także zwiększenie przestrzeni magazynowej" - powiedział Arndt z opublikowanej we wtorek rozmowie z portalem.

Jak zaznaczył, fabryka zakłada, że plan rozbudowy zostanie zrealizowany w ciągu kilku lat. "W 2014 r., kiedy spółka przeprowadzała się do obecnych budynków, planowano, że w fabryce będzie pracowało ok. 300 osób; dziś to już ponad 500 ludzi" - dodał.

Arndt powiedział też, że plan rozbudowy "jest zaawansowany", a spółka ma "zielone światło od Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych". Dodał, że plan jest też dostosowany do potrzeb wojska i jego przyszłych zamówień.

Fabryka Broni produkuje m.in. karabinki z rodziny MSBS Grot, dostarczone także Ukrainie, karabinki z rodziny Beryl oraz pistolety Vis 100.

Arndt zaznaczył, że "produkcja już przekracza prognozy sprzed pięciu lat", zainteresowanie wyrobami FB rośnie, a firma zwiększa eksport. "Nasi eksperci, konstruktorzy oraz naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej wciąż pracują nad udoskonaleniem naszych konstrukcji i procesów produkcyjnych" - dodał.

