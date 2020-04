Prezes NBP: bank centralny nie finansuje wydatków rządu, prowadzi operacje strukturalne na otwartym rynku

Bank centralny nie finansuje wydatków rządu, tylko prowadzi operacje strukturalne na otwartym rynku obligacji - powiedział w środę podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

"Ważne jest to, żeby pamiętać i nie używać takiego skrótu dziennikarskiego, że bank centralny finansuje wydatki rządu, finansuje programy rządu. To byłoby złamanie prawa. My przeprowadzamy operacje strukturalne na otwartym rynku obligacji zapewniając płynność tego rynku i odpowiednio niską rentowność" - powiedział szef NBP podczas konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim.

Prezes banku centralnego zapewnił, że współdziałanie NBP z rządem w zakresie realizacji programu pomocowego polega przede wszystkim na zapewnieniu "oddechu" finansowego dla spółek.

"Polski Fundusz Rozwoju może emitować obligacje, te obligacje, tak jak wszystkie inne gwarantowane przez Skarb Państwa, znajdują się na rynku, kupują je banki a my stanowimy swego rodzaju poduszkę. Banki wiedzą, że bank centralny jest aktywny na tym rynku i my obligacje możemy od banków komercyjnych kupować" - wyjaśnił.