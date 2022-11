Prezes NBP broni obecnego poziomu stóp procentowych

Stopy procentowe w Polsce są obecnie na odpowiednim poziomie. Jest jednak za wcześnie, aby dyskutować o ich ewentualnych obniżkach - stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

W ocenie Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe są obecnie na odpowiednim poziomie.

Wiele wskazuje na to, że przez trzy lata będziemy doświadczali wysokich cen i dopiero w 2025 roku znacząco się one obniżą.

W tej chwili trudno dyskutować nad tym, kiedy stopy procentowe będą obniżane.

Z inflacją przyjdzie nam zmagać się przez kolejne trzy lata. Otwarte pozostaje zatem pytanie, czy wstrzymanie cyklu podwyżek stóp procentowych wpływa na jej ograniczenie. Kilka dni temu rząd ogłosił zamiar likwidacji części tarcz antyinflacyjnych. Można się zastanawiać, czy w kolejnych miesiącach wywoła to zmiany poziomu stóp procentowych.

Stopy procentowe stały się zakładnikiem wzrostu gospodarczego

- Stopniowy spadek cen do poziomu wyznaczonego przez NBP jest dobry, a nawet pożądany, chcemy aby inflacja spadała stopniowo, a nie skokowo. Wczorajsza decyzja RPP to nie wybór pomiędzy zapewnieniem stabilności cen lub jej brakiem. To jest decyzja o tempie powrotu inflacji do celu, czy robić to gwałtownie szokowo, z poważnymi skutkami gospodarczymi i wysoką ceną, jaką byśmy zapłacili - społeczną i strukturalną czy gospodarczą - powiedział na konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

- Jak uważa Rada, jest to działanie rozsądne i całkowicie uzasadnione. Dalsze decyzje będą zależały od dostępnych danych i prognoz, które będą się stopniowo pokazywały - dodał, odnosząc się do ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

Skoro nawet w Narodowym Banku Polskim na poważnie jest rozważana sytuacja wystąpienia technicznej recesji w jednym z kwartałów 2023 roku, trudno się spodziewać, że RPP, dbając o utrzymanie wzrostu gospodarczego, zdecyduje się na kolejne podwyżki stóp procentowych

Obecny poziom stóp dla większości członków RPP jest właściwy

- Jesteśmy wszyscy w Radzie Polityki Pieniężnej nadal zdeterminowani do trwałego obniżenia inflacji do poziomu celu (2,5 proc. z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego - red.). Dziś optymalną decyzją jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Widzimy, co nastąpiło w sferze kredytu hipotecznego, konsumpcyjnego, kredytu dla przedsiębiorstw. Te efekty są już znaczące, dlatego biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności można ocenić, że w świetle dostępnych dziś danych i prognoz obecny poziom stóp jest właściwy. Tak uznała Rada. Jeśli sytuacja gospodarcza i poziom presji i sytuacja inflacyjna będzie kształtować się inaczej niż dziś to jest opisane w projekcji to nasze decyzje też mogą być inne - dodał Adam Glapiński.

Te słowa można przyjąć jako powstanie pewnego stanu zawieszenia czy nawet pauzy w cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Skoro w obecnej sytuacji dramatycznego ponad 10-procentowego rozziewu pomiędzy inflacją a stopami procentowymi przez kolejne dwa miesiące nie dokonano podwyżek stóp, można spodziewać się, że ten stan zawieszenia będzie trwał.

Teoretycznie jest to dobre dla kredytobiorców, bo nie rosną im miesięczne raty, ale paradoksalnie, zakładając, że inflacja będzie się utrzymywać przez kolejne dwa lata, per saldo i tak zapłacą więcej.

Wiele wskazuje na to, że NBP zamierza przeczekać impuls inflacyjny i nie podnosić stóp procentowych

- Uprzedzając ewentualne pytania chciałbym powiedzieć, że trudno jest określić, kiedy nastąpi rozpoczęcie luzowania polityki pieniężnej, bo często o to jestem pytany. W tej chwili jest to trudno przewidzieć, zbyt wcześnie jest na to, żeby zacząć o tym dyskutować. Jednak taki moment oczywiście się zbliża i on nastąpi - przekazał Adam Glapiński.

Te sugestie są dosyć jednoznacznie brzmiące. Wydaje się, że została przyjęta strategia "na przeczekanie" mająca wykorzystać prosty mechanizm wynikający z pojawieniem się spowolnienia gospodarczego i zubożenia społeczeństwa, co w naturalny sposób ogranicza konsumpcję a więc i wzrost cen. Pytanie, czy Polska ma czas na to, żeby za trzy lata mieć inflację na poziomie celu wyznaczonego przez NBP?

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl