Prezes NBP: Dopuszczam ujemne stopy procentowe

Prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji online z dziennikarzami nie wykluczał dalszych obniżek stóp, nawet do ujemnego poziomu. Zastrzegał jednak, że doszłoby do tego w momencie znaczącego pogorszenia koniunktury, na co obecnie nic jego zdaniem nie wskazuje.

Możliwe dalsze interwencja walutowe

Nie dla euro

Kredyty - problem z popytem

- Jesteśmy nadal w reżimie całkowitego płynnego kursu walutowego i nadal zastrzegamy sobie możliwość interwencji, wtedy, kiedy uważamy to za korzystne dla dobra polskiego złotego, dla dobra polskich przedsiębiorców - dodał. Zastrzegł jednocześnie, że interwencje nie będą miały na celu obrony określonego kursu złotego. – Nie staraliśmy się utrzymać kursu na z góry ustalonym poziomie – powiedział. – Dobry kurs to ten, który jest – dodał.Ze słów prezesa NBP wynikało, że interwencje były raczej sygnałem dla rynku, że bank centralny będzie interweniował, gdy uzna, że złoty zanadto się umacnia. – NBP musiał wkroczyć na rynek i pokazać, że jest w stanie łagodzić zmiany – stwierdził Adam Glapiński.Odniósł się też do opinii, że celem interwencji był wzrost wartości rezerw walutowych w wyniku osłabienia złotego, a co za tym idzie większy zysk banku centralnego i większe wpływy do budżetu.- To nie było naszym celem, ale jeśli ubocznym skutkiem naszych działań jest pojawienie się większego zysku, to chyba dobrze – stwierdził prezes NBP.Prezes NBP nie chciał zdradzić skali grudniowej interwencji. – Była to interwencja znacząca, nieporównywalna z żadną wcześniejszą – powiedział. Jesteśmy gotowi na kolejne, nawet większe i dłuższe interwencje, mam jednak nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby – stwierdził.Uzasadniał też stosowanie takiego mechanizmu. - Po to właśnie mamy własny pieniądz – stwierdził Adam Glapiński podkreślając, że w tej chwili nie ma mowy o przyjęciu euro. – Dopóki tu jestem, nawet dyskusja o odejściu od krajowego pieniądza nie może mieć miejsca – stwierdził prezes NBP. Jego zdaniem przyjęcie euro „byłoby wbrew interesom narodowym”. – Gdyby Włochy miały własną walutę dawałyby sobie radę znacznie lepiej niż obecnie – uważa prezes NBP.Adam Glapiński był też pytany o małą popularność kredytu wekslowego (który pozwala bankom uzyskać dodatkową płynność). Zdaniem prezesa NBP małe zainteresowanie tym instrumentem wynika z małego popytu na kredyty. – Kredyty nie są ograniczane przez sytuację kapitałową i płynnościową sektora bankowego. Nie ma problemu z podażą kredytów. Nie ma natomiast popytu na kredyty ze względu na niepewność – powiedział prezes banku centralnego.Wskazał, że w tym roku depozyty przedsiębiorstw wzrosły o 25 proc. – Tymczasem od początku roku dynamika kredytów dla sektora niefinansowego się obniża – z ok. 5 proc. w lutym do około 0 w listopadzie. Potrzeby płynnościowe sektora przedsiębiorstw zostały zaspokojone przez rządowe tarcze - powiedział.Prezes NBP odniósł się także do niedawnego przejęcia Idea Banku przez Pekao – czyli zastosowania mechanizmu kontrolowanej upadłości, tzw. resolution (wcześniej użytego wobec dwóch banków spółdzielczych). – Resolution zawsze jest ostatecznością stosowaną, kiedy bank przez lata nie potrafi wydobyć się z kłopotów i nie rokuje, że to zrobi. Te działania pozwoliły zapobiec znacznie większym stratom – mówił prezes Adam Glapiński, chwaląc jednocześnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny za sprawne przeprowadzenie całej operacji.Adam Glapiński deklarował, że bank będzie działał na rzecz wzrostu gospodarczego i ochrony miejsc pracy, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania i kontynuując dotychczasowe takie jak skup obligacji (prezes NBP przyznał, że bank kupił ich już za 113 mld zł). - Naszym ostatecznym celem jest ograniczenie strat spowodowanych pandemią – zadeklarował prezes Narodowego Banku Polskiego.