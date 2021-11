"Prezes NBP ignorował wzrost inflacji, zaklinał rzeczywistość"

W naszej rzeczywistości zarządzającego funduszami private debt, w praktyce inflacja i następujący po niej wzrost stóp musi być jeszcze uwzględniony przez pryzmat zarządzania portfelem i spodziewanego wpływu wzrostu stóp na poszczególne spółki portfelowe – wyjaśnia Marcin Leja, partner CVI.

Marcin Leja, partner CVI uważa, że przy galopujących cenach kwestia podwyższenia stóp procentowych była oczywista.

Brakowało jednak indykacji kiedy, przy jakich warunkach i w jakim zakresie zostanie ona zrealizowana.

- Do pewnego momentu prezes NBP ignorował obserwowalny wzrost inflacji, próbując zaklinać rzeczywistość, a same podwyżki realizował już w sposób raczej słabo skomunikowany - ocenia Marcin Leja.

- Właśnie taki brak przewidywalności jest niekomfortowy dla gospodarki, a przez to dla podmiotów w nią inwestujących. Koszt pieniądza jest podstawą wielu decyzji inwestycyjnych, nie tylko stricte na rynku finansowym, ale również w realnej gospodarce, przy sytuacjach takich, jak decyzja o wybudowaniu nowej fabryki – podkreśla Marcin Leja.



Partner CVI dodaje, że wpływ podwyżek na wyniki funduszy dłużnych zależy wprost od tego, ile ryzyka stopy procentowej jest w portfelach, czyli mówiąc wprost, czy instrumenty, które nabywają, są oparte o stałą czy też zmienną stopę.



- Tyle prostej teorii. W naszej rzeczywistości zarządzającego funduszami private debt, w praktyce inflacja i następujący po niej wzrost stóp musi być jeszcze uwzględniony przez pryzmat zarządzania portfelem i spodziewanego wpływu wzrostu stóp na poszczególne spółki portfelowe. Wzrost cen oznacza w pierwszej kolejności wzrost kosztów surowców do produkcji. Dla przykładu niedawno widoczne było to w cenach stali czy innych materiałów budowlanych – wyjaśnia Marcin Leja. - Obecnie uwaga bardziej jest skupiona na mediach, szczególnie na cenie gazu i energii elektrycznej. Naturalnie firmy starają się rekompensować to poprzez podniesienie cen, ale nie zawsze można zrobić to od razu. Istnieją przecież kontrakty czy zamówienia średnio i długoterminowe. Pojawia się więc automatycznie okres gorszych wyników - dodaje.



Z lekkim opóźnieniem przedsiębiorca musi również zareagować na wzrost cen poprzez podniesienie wynagrodzeń, czyli ponownie zwiększa mu się baza kosztowa. Oprócz zamieszania w operacjach, wzrasta koszt obsługi finansowania. Miesięczne czy kwartalnej płatności odsetek są po prostu wyższe.



- Jest więc sporym wyzwaniem dla przedsiębiorcy, by dostosować się do nowych poziomów cen i stóp. Z perspektywy zarządzającego funduszem musi on ocenić, czy spółki z jego portfela podołają tego typu wstrząsom. Dodatkowo musi oceniać nowych emitentów, jak sobie poradzą w otoczeniu rosnących cen i stóp procentowych przed włączeniem ich do portfela – sumuje Marcin Leja.

