Prezes NBP: inflacja będzie gwałtownie spadać. A tak ma rosnąć zamożność Polaków

Płace realne w Polsce od połowy 2023 roku nadążą za inflacją i zaczną rosnąć, a fundamentem do budowy zamożności Polaków jest własna waluta, będąca dopalaczem dla wzrostu gospodarczego - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na czwartkowej konferencji.

Prezes NBP Adam Glapiński szacuje inflację konsumencką w pierwszym kwartale na 17 proc. rok do roku i zakłada, że realne płace (skorygowane o inflację) będą rosły już od połowy 2023 roku.

Glapiński podkreślił strategiczną rolę własnej waluty w budowaniu zamożności społeczeństwa i prowadzeniu skutecznej polityki pieniężnej.

Zaapelował o to, aby nie porównywać dynamiki inflacji w Polsce do krajów Europy Zachodniej, bo to tak jakby porównywać "gruszki z kasztanami".

Zaznaczył, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, to Rada Polityki Pieniężnej podwyższy stopy procentowe, bo obecny cykl został wstrzymany, a nie zakończony.

Adam Glapiński podczas swojego wystąpienia zapewnił, że spowolnienie inflacji w marcu (według szacunku Głównego Urzędu Statystycznego) można określić jako spadek wskaźnika "na łeb na szyję", jak wcześniej zapowiadał. Inflacja w marcu wyniosła 16,2 proc. rok do roku, wobec 18,4 proc. rok do roku w lutym.

Inflacja w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej podwyższona, Polska nie jest wyjątkiem

- Inflacja jest w całym naszym regionie podwyższona, nie ma sensu porównywanie naszej inflacji z inflacją w krajach kilkukrotnie bogatszych. Nie powinno się porównywać nas z Hiszpanią, to jakby porównywać gruszki z kasztanami - stwierdził Glapiński.

W jego opinii wprowadzenie euro działałoby na niekorzyść i utrudniało walkę z inflacją.

- Euro w skutecznej walce z inflacją to przeszkoda. Kraje bałtyckie to pokazują, z inflacją około 20 procent. Euro nie jest panaceum na inflację. Nie tylko nie chroni przed wzrostem inflacji, ale przeciwnie. Za niskie stopy procentowe EBC (Europejskiego Banku Centralnego - przyp. red.) mogą inflację tam tylko napędzać, te kraje nie są w stanie reagować za pomocą polityki pieniężnej - argumentował Adam Glapiński.

Własna waluta to dopalacz dla wzrostu gospodarczego; złotego należy bronić

- Nasza polityka pieniężna jest skuteczna bo jest autonomiczna, dzięki posiadaniu własnej waluty. Własna waluta daje niezależność i możliwość przyspieszenia wzrostu. Złoty to obecnie potężny dopalacz tempa wzrostu gospodarczego i zamożności Polaków - powiedział Glapiński.

Podkreślił, że kraje bogate rozwijają się wolniej, a kraje mniej rozwinięte, w tym Polska, jeśli są dobrze zarządzane i posiadają własną walutę, rosną szybciej, w okresie koniunktury.

- Polska w ciągu dekady osiągnie poziom realnych dochodów na głowę każdego Polaka taki, jak dzisiaj we Francji i Wielkiej Brytanii. Wszyscy na świecie to wiedzą, wszyscy to powtarzają, wszyscy w Wielkiej Brytanii i Francji się tym niepokoją - dodał Glapiński.

Realne płace zaczną rosnąć, obecnie spadają z powodu inflacji

Glapiński przyznał, że płace realne w Polsce spadły, mimo silnego wzrostu wynagrodzeń nominalnych (czyli nieskorygowanych o inflację). Historycznie niskie bezrobocie określił olbrzymim sukcesem polskiej gospodarki.

Zapewnił, że wzrost płac już "zaraz" nadąży za inflacją i realne płace będą rosły.

Poniżej projekcja inflacji według Narodowego Banku Polski (najbardziej prawdopodobna ścieżka oznaczona białą kreską):

Przypomnijmy, że Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych NBP. Główna stopa procentowa nadal wynosi więc 6,75 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., a lombardowa - 7,25 proc.

Ostatnia podwyżka stóp procentowych miała miejsce we wrześniu 2022 roku i była jedenastą z rzędu.

