Prezes NBP: inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać, choć wolniej

Inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać, choć jej dalszy spadek będzie wolniejszy niż dotychczas - powiedział w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Cel inflacyjny NBP będzie osiągnięty pod koniec 2025 r. - dodał.

Glapiński: Dalszy spadek inflacji będzie wolniejszy niż dotychczas

Jak mówił, najnowsza projekcja NBP, którą w środę NBP krótko przedstawił w komunikacie po posiedzeniu RPP, a w piątek będzie "pokazuje, że inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać". "Choć jej dalszy spadek - jak przewidywaliśmy już poprzednio w projekcjach - będzie wolniejszy niż dotychczas" - powiedział podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

Jak dodał, obserwowany na całym świecie spadek inflacji, "będzie się teraz dokonywał wolniej, ale będzie dalej postępował".

"Zgodnie z tą projekcją, cel inflacyjny NBP, czyli 2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc., będzie osiągnie dopiero pod koniec 2025. Oznacza to, że horyzont powrotu inflacji do celu, nie zmienił się zasadniczo w stosunku do tego, który przewidywaliśmy w lipcu, mimo że obniżyliśmy stopy procentowe" - wskazał Glapiński.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 5.75 proc., stopa lombardowa - 6,25 proc., stopa depozytowa wynosi nadal 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli to nadal 5,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 5,85 proc.

AdamGlapiński: w marcu będzie nowa projekcja inflacji

W tym roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. Raz we wrześniu o 75 pkt. bazowych, a drugi raz - w październiku, o 25 pkt. bazowych. Łącznie stopy spadły o 1 pkt. proc. Analitycy spodziewali się kolejnej obniżki także w listopadzie.

"Listopadowa projekcja inflacji może nie być taka trafiona jak poprzednie" - powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej. "Będzie taka sama polityka pieniężna, ale zmieni się polityka fiskalna" - dodał.

Glapiński stwierdził, że jakikolwiek rząd by nie powstał, musi przyjąć obecny budżet na rok przyszły i następnie złożyć nowelizację.

"Pojawia się tutaj - dużymi literami - marzec. W marcu będziemy wszystko wiedzieć, w marcu będzie nowa projekcja (inflacji - red.), i w marcu będziemy po nowelizacji ustawy budżetowej. I będzie dużo jasności - i proszę do tej projekcji marcowej przywiązać dużą wagę" - stwierdził prezes NBP.

Zaznaczył, że decyzje dotyczące polityki finansowej będą wpływać na sytuację gospodarstw domowych oraz na budżet, będą także kształtować koniunkturę i będą wpływać "na to, co nas interesuje w tym budynku, na inflację".

"Przyjęliśmy najrozsądniejszą strategię - przewidujemy na podstawie tego, co jest, i natychmiast będziemy wprowadzać do modelu informacji, które będą pewne" - powiedział szef NBP.