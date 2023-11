Prezes NBP: inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać, choć wolniej niż dotąd

Inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać, choć jej dalszy spadek będzie wolniejszy niż dotychczas - powiedział w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Cel inflacyjny NBP będzie osiągnięty pod koniec 2025 r. - dodał.

Jak mówił, najnowsza projekcja NBP, którą w środę NBP krótko przedstawił w komunikacie po posiedzeniu RPP, a w piątek będzie "pokazuje, że inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać". "Choć jej dalszy spadek - jak przewidywaliśmy już poprzednio w projekcjach - będzie wolniejszy niż dotychczas" - powiedział podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

Jak dodał, obserwowany na całym świecie spadek inflacji, "będzie się teraz dokonywał wolniej, ale będzie dalej postępował".

"Zgodnie z tą projekcją, cel inflacyjny NBP, czyli 2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc., będzie osiągnie dopiero pod koniec 2025. Oznacza to, że horyzont powrotu inflacji do celu, nie zmienił się zasadniczo w stosunku do tego, który przewidywaliśmy w lipcu, mimo że obniżyliśmy stopy procentowe" - wskazał Glapiński.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 5.75 proc., stopa lombardowa - 6,25 proc., stopa depozytowa wynosi nadal 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli to nadal 5,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 5,85 proc.

W tym roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. Raz we wrześniu o 75 pkt. bazowych, a drugi raz - w październiku, o 25 pkt. bazowych. Łącznie stopy spadły o 1 pkt. proc. Analitycy, którymi rozmawiała PAP, spodziewali się kolejnej obniżki także w listopadzie.