Prezes NBP: każdy ma prawo decydować o swoich oszczędnościach

Każdy ma prawo decydować, w jaki sposób gromadzi oszczędności, np. w gotówce, na rachunkach w banku czy w innej formie - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że wartość gotówki w obiegu to wynik suwerennych decyzji Polaków, którzy chętnie używają też płatności bezgotówkowych.

Szef NBP poinformował, że bank centralny rozpoczął zapowiedziane wcześniej prace nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Gotówki.

Coraz częściej zdarzają się sytuacje odmowy przyjęcia płatności w formie gotówki, niestety także przez władze samorządowe - powiedział Adam Glapiński.

Uznaliśmy, że potrzebne są dodatkowe, bardziej skoordynowane działania, dzięki którym Polacy będą mieli zapewnione bezpieczeństwo posługiwania się gotówką.

Szef Narodowego Banku Polskiego (NBP) poinformował, że bank centralny rozpoczął zapowiedziane wcześniej prace nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Gotówki. Prace nad strategią prowadzone będą w ramach rady ds. Obrotu Gotówkowego - ciała doradczego zarządu NBP. Pierwsze posiedzenie Rady działającej w nowej formule planowane jest na przełom lutego i marca br. - zapowiedział.

Prezes NBP podkreślił jednocześnie, że ubiegłoroczne doświadczenia potwierdziły, że "Polacy ufają NBP, chcą dokonywać płatności i gromadzić oszczędność w formie gotówki".

Wskazał również, że odnotowany w 2020 r. wzrost wartości pieniądza gotówkowego w obiegu o 83 mld zł, tj. 35 proc., do kwoty 321,5 mld zł, czyli średnio ok. 22 tys. zł na jedno gospodarstwo domowe, świadczy o tym, że Polacy ufają gotówce jako instrumentowi emitowanemu przez NBP.

"NBP stoi na stanowisku, że każdy z nas ma prawo podjąć decyzję, w jaki sposób gromadzi oszczędności, w formie gotówki, na rachunkach w banku czy w jeszcze innej formie. Każdy ma prawo wpłacać pieniądze do banków oraz je z nich wypłacać. Tak więc wartość gotówki w obiegu to wynik suwerennych decyzji Polaków, a NBP chodzi właśnie o to, żeby każdy mógł sam swobodnie decydować, w jakiej formie gromadzi oszczędności i w jakiej dokonuje płatności" - powiedział prezes Glapiński.

Wskazał też, że płatności bezgotówkowe są wygodnym i nowoczesnym instrumentem płatniczym, chętnie używanym przez Polaków. Podkreślił, że zgodnie z wynikami badań zwyczajów płatniczych w Polsce udział gotówki w płatnościach w 2019 r. wynosił 54 proc., a według wstępnych wyników badania w 2020 r. było to 47 proc. Pozostałą część - jak dodał szef NBP - stanowiły płatności bezgotówkowe. Średnia dla krajów strefy euro wynosiła 73 proc.

Z przywołanego badania przez prezesa banku centralnego wynika, że największy udział gotówki w płatnościach w strefie euro miały kraje takie jak: Malta (88 proc.), Cypr (83 proc.) oraz Hiszpania (83 proc.), a najmniejszy w Finlandii (35 proc.) i Holandii (34 proc.). Kilku procentowy udział płatności gotówkowych w ogólnej liczbie płatności detalicznych miał miejsce w takich krajach europejskich poza strefą euro jak: Szwecja, Wielka Brytania, Dania i Norwegia.

Natomiast płatności bezgotówkowe w Polsce - jak dodał - rozwijają się dynamicznie. Na tle innych krajów UE, konsumenci w Polsce z dużą intensywnością korzystają z bezgotówkowych rozwiązań płatniczych, takich jak płatności zbliżeniowe dokonywane kartami czy płatności mobilne.

"NBP bardzo wysoko ocenia funkcjonowanie systemu płatniczego w Polsce. Wyzwania, związane z pandemią, odsłoniły jednak pewne ryzykowne zjawiska" - ocenił szef NBP. Glapiński zaliczył do nich zmniejszanie się liczby bankomatów czy też zamykanie oddziałów banków oferujących klientom obsługę gotówkową.

"Coraz częściej zdarzają się sytuacje odmowy przyjęcia płatności w formie gotówki, niestety także przez władze samorządowe. Uznaliśmy, że potrzebne są dodatkowe, bardziej skoordynowane działania, dzięki którym Polacy będą mieli zapewnione bezpieczeństwo posługiwania się gotówką - to, że płatności gotówkowe będą powszechnie akceptowane, a dostęp do wypłat gotówkowych nie będzie w żaden sposób ograniczony lub w istotny sposób utrudniany" - przyznał prof. Adam Glapiński.

Zwrócił również uwagę, że NBP dostrzega ryzyka możliwych ataków cybernetycznych, w tym prowadzonych spoza polskich granic przez obce służby, które mogą poważnie zakłócić funkcjonowanie systemów płatności. W takich sytuacjach, a także w przypadku technicznych awarii systemów, gotówka jest niezbędnym instrumentem dla zapewnienia ciągłości obrotu gospodarczego, umożliwiającym dokonywanie codziennych zakupów - podkreślił.

"Dlatego NBP rozpoczął zapowiedziane wcześniej prace nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Gotówki. Prace nad strategią prowadzone będą w ramach rady ds. Obrotu Gotówkowego, ciała doradczego Zarządu NBP, której skład i zakres zadań ulegną odpowiedniemu poszerzeniu. Pierwsze posiedzenie Rady działającej w nowej formule planowane jest na przełom lutego i marca br." - poinformował prezes.

Szef NBP podkreślił, że bank "zrozumie potrzebę walki z szarą strefą i działaniami o charakterze przestępczym oraz unikaniem obowiązków podatkowych czy też praniem brudnych pieniędzy". "NBP wspiera i będzie wspierał działania ograniczające te zjawiska" - zapewnił.

"Rozwiązania, które zostaną wypracowane w ramach Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Gotówki, w żadnym stopniu nie będą ograniczały skuteczności Państwa w tym zakresie. Będą miały na one celu jedynie zagwarantowanie uczciwym obywatelom wolności w obszarze zarządzania ich osobistym finansami. Skuteczność walki z przestępczością i szarą strefą nie ulegnie zmniejszeniu" - powiedział.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że wysoki poziom gotówki w obiegu to wynik suwerennych decyzji Polaków, a celem NBP jest, aby każdy Polak mógł sam swobodnie decydować, w jakiej formie gromadzi oszczędności i w jakiej dokonuje płatności. "Dlatego NBP broni wolności wyboru obywatela i bezpieczeństwa płatności w skali całego państwa" - podsumował Adam Glapiński.