Prezes NBP: KPO to wzrost PKB o 0,4 proc. a także wzrost inflacji od 0,1 do 0,3 proc.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) w pierwszym roku wpłynąłby na wzrost PKB o ok. 0,4 proc. a w kolejnych latach o 0,2 proc.; zwiększyłby też inflację od 0,1 do 0,3 proc. - wskazał w czwartek prezes NBP Adam Glapiński.

Szef NBP pytany na konferencji o wpływ Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na polską gospodarkę przyznał, że "wpływ KPO oczywiście byłby pozytywny". "Każdy eurocent, który wpłynie do Polski witamy z radością, ale to jest niewielki wpływ" - dodał.

Adam Glapiński wskazał, że szacunki wpływu KPO na gospodarkę, które przeprowadził bank centralny są trochę niższe niż te rządowe. "W pełnej realizacji, to w pierwszym roku, jeśli chodzi o PKB, to byłby przyspieszenie o jakieś 0,4 proc., a w następnych latach - 0,2 proc. Czyli niewiele i też wiele, bo następuje spadek tempa wzrostu i to 0,4 a potem 0,2, to jest coś konkretnego" - powiedział.

Prezes zauważył, że KPO będzie miał także wpływ na wzrost inflacji, ponieważ będą to dodatkowe środki. Według Glapińskiego "ten niekorzystny wpływ", to od 0,1 do 0,3 proc.

"Dostanie tego KPO by znakomicie polepszyło nasz obraz w świecie ratingów ekonomicznych, dla inwestorów zagranicznych" - dodał.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl