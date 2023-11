Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oświadczył, że Rada Polityki Pieniężnej wstrzymała się od zmiany poziomu stóp procentowych w listopadzie w reakcji na sytuację po wyborach, gdy nie wiadomo, jaka będzie przyszła polityka fiskalna i decyzje regulacyjne.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na czwartkowej konferencji prasowej tłumaczył środową decyzję Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu w listopadzie stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Jak stwierdził, Rada znalazła się po wyborach parlamentarnych w środowisku, w którym dominuje niepewność co do tego, jaka będzie polityka fiskalna i kluczowe decyzje regulacyjne, na przykład, czy zostanie utrzymany w 2024 roku zerowy VAT na żywność.

Kluczowymi miesiącami w najbliższym czasie dla dalszego kierunku polityki pieniężnej mają być w związku z tym styczeń, gdy to już będzie wiadome, i marzec, gdy wyjaśnione będą kwestie budżetowe i znana będzie nowa projekcja inflacji NBP.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się w środę nie obniżać stóp procentowych w listopadzie, co jest zaskoczeniem, gdyż prognozy zakładały obniżkę o 25 punktów bazowych. Nikt raczej nie spodziewał się z kolei podwyżek stóp.

Glapiński: najbliższe miesiące zadecydują, czy jeszcze dalej obniżymy stopy

W podobnym tonie wypowiedział się na czwartkowej konferencji prasowej, gdzie tłumaczył listopadową decyzję Rady, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Jak stwierdził, podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie on sam sobie nie wyobraża, a czy będą obniżki, to pokaże sytuacja w najbliższych miesiącach.

Obecnie realizuje się scenariusz dezinflacji, co – w jego ocenie – zawdzięczamy "właściwej i trafnej co do skali i co do momentu polityce NBP". Równocześnie prezes NBP po raz kolejny powtórzył swoją diagnozę, że wysoka inflacja w Polsce była skutkiem szoków wywołanych przez pandemię i inwazję Rosji na Ukrainę.

Najnowsza listopadowa projekcja NBP ma pokazywać, że do celu inflacyjnego NBP (2,5 proc., +/- 1 proc.) dojdziemy dopiero pod koniec 2025 roku, ale – jak zauważył prezes Glapiński – w porównaniu z lipcową projekcją niewiele się pod tym względem zmieniło "mimo że obniżaliśmy stopy" (we wrześniu i październiku mieliśmy obniżki łącznie o 100 punktów bazowych).

Rada w oczekiwaniu na to, jaka będzie przyszła polityka fiskalna i decyzje regulacyjne

Jednocześnie jednak w ocenie Rady wzrosła niepewność co do tego, jak będzie się kształtowała ścieżka inflacji w najbliższych miesiącach. Podobnie jest – jak zauważył – w innych krajach, jednak w Polsce szczególnie, bo po wyborach sytuacja wygląda tak, że nie wiadomo, jaka będzie polityka fiskalna czy kluczowe dla poziomu inflacji decyzje regulacyjne.

– Może ta polityka będzie inna, może taka sama, ale po prostu jeszcze tego nie wiemy – zauważył prezes NBP.

Wśród najważniejszych decyzji przyszłego rządu, na jakie czeka Rada, Glapiński wymienił zniesienie lub utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność i decyzje odnośnie regulacji cen energii i prądu. W dalszej kolejności wymienił wysokość transferów socjalnych czy ewentualne podwyżki w budżetówce i kwotę wolną 60 tysięcy zł, czyli sztandarowe pomysły Koalicji Obywatelskiej.

Zarówno jednak nazwisko Mateusza Morawieckiego, któremu misję tworzenia rządu powierzył prezydent, jak i lidera KO Donalda Tuska, który najprawdopodobniej zostanie premierem koalicji złożonej z KO, Polski 2050, Trzeciej Drogi i Lewicy, na konferencji prezesa NBP nie padło.

– My będziemy współpracowali z każdym, niezależnie czy premierem będzie Mentzen, czy Zandberg, czy kto inny – stwierdził Glapiński.

– My w NBP nie jesteśmy i nie byliśmy nigdy zależni politycznie. Mamy różne poglądy i działamy wszyscy wspólnie dla Polski – powiedział.

Kluczowe dla dalszego kierunku polityki pieniężnej miesiące to styczeń, a następnie marzec 2024 roku

Ze względu na to, jak będą zapadały decyzje polityczne odnośnie budżetu na 2024 rok, Glapiński wymienił jako kluczowe dla decyzji o kierunku, w którym będzie podążać polityka pieniężna miesiące najpierw styczeń, gdy będzie m.in. wiadomo, czy zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany także w 2024 roku, a następnie marzec, gdy będą już rozstrzygnięte kwestie budżetu i Rada będzie dysponować nową projekcją inflacji.

Niemal pewne jest natomiast w jego ocenie, że inflacja po gwałtownych spadkach od rekordowego lutego (18,4 proc.) do października (6,5 proc.), gdy skala wzrostów cen zmalała niemal trzykrotnie, w najbliższym czasie będzie spadać już zdecydowanie wolniej.

Glapiński nie wykluczył też, że Rada może w drugiej połowie roku zdecydować się na podwyżki stóp, jeśli okazałoby się, że "obniżaliśmy zbyt śmiało". Decyzje – jak podkreślił – mają być jednak podejmowane wraz z napływem danych.

Jeszcze przed listopadowym posiedzeniem rynek wyceniał obniżkę stóp procentowych łącznie o 100 punktów bazowych w perspektywie kolejnych 6 miesięcy. Już jednak w analizach sprzed listopadowej decyzji RPP ekonomiści największych polskich banków wskazywali jednak, że po wyborach możemy mieć zmianę nastawienia w Radzie.