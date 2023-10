Prezes NBP mówi, kiedy inflacja w Polsce spadnie do 5 proc.

Inflacja spada, gwałtownie, szybko spada. W ostatnich miesiącach spadła ponad połowę. Do około połowy 2024 r. roku spadnie do 5 proc. - ocenił na konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

W ostatnich pięciu miesiącach ceny spadły lekko. W ostatnich sześciu miesiącach mniej więcej się utrzymały na tym samym poziomie. Zeszliśmy do inflacji umiarkowanej i idziemy szybko do inflacji pełzającej - wyjaśnił.

Niższa presja kosztowa i popytowa w kraju i za granicą oddziałują w kierunku powrotu inflacji do celu NBP, czyli 2,5 proc. - ocenił.

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podczas konferencji wskazał, że wrześniowa inflacja wynosi 8,2 proc., a w październiku w wyniesie 7 proc. "z czymś", na koniec roku będzie między 6 proc. a 7 proc., a koło połowy przyszłego roku wyniesie 5 proc.

"Inflacja jest 8,2 proc., zaraz, w następnym miesiącu będzie 7 proc. z czymś. Na koniec roku będzie między 6 a 7 proc. (...) Około połowy przyszłego roku będzie 5 proc., czyli już zejdziemy do inflacji pełzającej" - powiedział Glapiński.

Zapewnił, że bank centralny dąży do 2,5 proc. inflacji.

"W ostatnich sześciu miesiącach, pół roku - ceny mniej więcej się utrzymały na tym samym poziomie" - zauważył dodając, że jego zdaniem "inflacja od pół roku mniej więcej jest jednakowa".

W ocenie szefa banku centralnego, "zeszliśmy do inflacji umiarkowanej i idziemy szybko do inflacji pełzającej".

"Miesiąc temu nastąpił radosny moment, kiedy przestaliśmy być w świecie wysokiej inflacji (...) Definicyjnie zeszliśmy z wysokiej inflacji. Już nie jesteśmy już w świecie rosnącej inflacji, jesteśmy w świecie inflacji umiarkowanej (...) Idziemy bardzo szybko do inflacji pełzającej, która w normalnych warunkach nie jest dostrzegana przez obywateli, jeśli nie dotyczy po prostu tylko żywności" - powiedział Glapiński.

Przypomniał, że cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc., plus/minus 1 pp. "Do tego dążymy" - zapewnił prezes.

W ocenie szefa NBP, spadek cen paliw nie ma wpływu na poziom inflacji. "Prosty rachunek pokazuje, że to 0,0 proc." - przekonywał.

"W kierunku powrotu inflacji do celu NBP, do tych 2,5 proc. oddziałują niższa presja kosztowa i popytowa w kraju i za granicą. Presja kosztowa radykalnie spadła. W sierpniu po raz pierwszy roczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu była ujemna" - stwierdził szef banku centralnego.

Dodał, że ceny produkcyjne w przemyśle spadają. Wskaźnik PPI obniżył się o 27 pkt. proc., a wśród przedsiębiorców panują nastroje, że trudno będzie uzyskiwać wyższe ceny. "Każdy patrzy jakby mógł z tych cen schodzić w dół" - wskazał.

Adam Glapiński powiedział, że w schodzeniu inflacji do celu sprzyja też spadek oczekiwań inflacyjnych i zawężenie presji popytowej.

Według danych GUS inflacja we wrześniu spadła do 8,2 proc.

"Wzywam TVN, Radio Zet, TOK FM, RMF, wszystkie media, które są w rękach kapitału zagranicznego, żeby przestały szkodzić Polakom, żeby dopuściły normalne, elementarne, proste, podstawowe informacje" - zaapelował Glapiński.

W ubiegły piątek, 29 września, Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek inflacji we wrześniu. Według urzędu inflacja spadła do 8,2 proc. z 10,1 proc. w sierpniu, zaś w ujęciu miesiąc do miesiąca ceny spadły o 0,4 proc.