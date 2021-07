Prezes NBP nadal nie widzi potrzeby podwyżek stóp

W najbliższych miesiącach nie ma mowy o podwyżkach stóp – takie wnioski płyną zarówno z piątkowej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego, komunikatu po czwartkowym posiedzeniu RPP, a także opublikowanego również w piątek zapisu czerwcowego posiedzenia RPP.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

RPP nie zaskoczyła

Szybki wzrost, wyższa inflacja

Polityka bez zmian

Były wnioski o podwyżki

W ocenie NBP i RPP takie przesłanki nie zachodzą, w związku z tym - jak stwierdził prezes banku – „w żadnym wypadku NBP i RPP nie powinna się spieszyć z decyzjami o ewentualnym zacieśnieniu monetarnym”.Podobne przesłanie niósł (wydany rekordowo późno) komunikat po czwartkowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła ona stopy procentowe bez zmian, ale jeżeli ktoś oczekiwał, że w komunikacie znajdzie się zapowiedź zmiany nastawienia, to mógł się poczuć zawiedziony.- Próżno szukać w nim wskazówek co do przyszłości programu skupu aktywów lub terminu podwyżek stóp procentowych - szczególnie w kontekście bardzo powolnego dryfu w kierunku porzucenia kryzysowych narzędzi. Znalazło się natomiast miejsce na wzmiankę o wariacie delta koronawirusa... Zagrożenie pandemią było wielokrotnie podnoszone jako argument przeciwko pośpiechowi w normalizacji polityki, więc może być to wymowny szczegół – ocenia Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.Jedyną nowością, jaką przyniósł czwartkowy komunikat, była informacja, że członkowie RPP zapoznali się z lipcową projekcją inflacyjną NBP (zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu). Zgodnie z przypuszczeniami zawiera ona – w stosunku do projekcji marcowej – rewizję prognoz w górę - zarówno tych dotyczących inflacji, jak i PKB.Jak wynika z omawianego komunikatu zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 22 czerwca 2021 r. - - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,8-4,4 proc. w 2021 r. (wobec 2,7-3,6 proc. w projekcji z marca 2021 r.), 2,5-4,1 proc. w 2022 r. (wobec 2,0-3,6 proc.) oraz 2,4-4,3 proc. w 2023 r. (wobec 2,2-4,2 proc.).Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,1-5,8 proc. w 2021 r. (wobec 2,6-5,3 proc. w projekcji z marca 2021 r.), 4,2-6,5 proc. w 2022 r. (wobec 4,0-6,9 proc.) oraz 4,1-6,5 proc. w 2023 r. (wobec 4,0-6,8 proc.).Te dane nie skłoniły jednak Rady do zmiany decyzji, a prezesa NBP - do zmiany nastawienia. Adam Glapiński stwierdził, że - mimo szybszego wzrostu gospodarczego - inflacja będzie coraz mniejsza i w przyszłym roku wzrost cen ma się, jego zdaniem, kształtować w okolicy celu inflacyjnego."Jak wskazano w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021, inflacja – ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe – może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu. Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne. Prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie" – czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP. I dalej: - "Biorąc pod uwagę źródła i oczekiwany przejściowy charakter przekraczania przez inflację celu NBP oraz niepewność dotyczącą trwałości i skali ożywienia gospodarczego, NBP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jednocześnie NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku".Zaskoczeń nie przeniósł również opublikowany w piątek zapis czerwcowego posiedzenia RPP, gdzie nadal "gołębie" mają zdecydowaną przewagę. "Większość członków Rady podkreślała, że roczny wskaźnik inflacji jest nadal podwyższany także przez inne czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej, w tym przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku bieżącego roku oraz podwyżki opłat za wywóz śmieci" – możemy przeczytać w minutes z czerwcowego posiedzenia. - "Członkowie ci zwracali w tym kontekście uwagę, że według pełnych danych za kwiecień wzrost cen paliw oraz cen towarów i usług administrowanych odpowiadał za blisko połowę wskaźnika inflacji CPI. W efekcie większość członków Rady oceniała, że choć czynniki popytowe również sprzyjają wzrostowi cen, to nie powodują one przekroczenia celu inflacyjnego" – czytamy również.Wprawdzie obawy o rosnącą inflację dotarły też na forum RPP i pojawił się wniosek o podwyżkę, został on jednak odrzucony i – słuchając prezesa NBP czy studiując retorykę komunikatów - można przewidywać że ten scenariusz powtórzy się w następnych miesiącach."Niektórzy członkowie Rady byli (...) zdania, że na obecnym posiedzeniu należy podwyższyć stopę referencyjną NBP. Oceniali oni, że w horyzoncie czterech kwartałów inflacja będzie utrzymywać się powyżej 3,5 proc.. W opinii tych członków Rady podwyżka stopy referencyjnej mogłaby ograniczyć ryzyko wzrostu oczekiwań inflacyjnych oraz nasilenia się presji płacowej i w ten sposób ograniczyć ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie" - możemy przeczytać w minutes, by po chwili natknąć się jednak na zdanie, że „Rada odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy referencyjnej NBP o 15 punktów bazowych’.Podobny passus pojawi się zapewne w zapisie lipcowego posiedzenia RPP i w kilku następnych miesiącach.