Prezes NBP: naszym celem nie jest kurs złotego

Kurs złotego jest dla nas bardzo ważny, pomaga nam przezwyciężać inflację, jednak naszym celem nie jest kurs złotego, nie interweniujemy po to, by jakiś kurs uzyskać - podkreślił w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Wyraził nadzieję na stabilizację kursu złotego na poziomie odpowiadającym fundamentom.

Po środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych o 0,75 pkt proc. złoty osłabił się wobec euro o prawie 2 proc.

"Oczywiście kurs złotego jest dla nas bardzo ważny, pomaga nam przezwyciężać inflację" - powiedział podczas konferencji prasowej prezes NBP. Dodał, że choć kurs złotego po decyzji RPP osłabił się o 2 proc., to jednak "ostatnio w bardzo szybkim tempie wzmocnił się o 17 proc.".

"Czy to wynika z naszej woli, działań NBP? Są mocniejsze czynniki. Naszym celem nie jest kurs złotego. Nie interweniujemy na rynku. Interweniujemy tylko jak jest szybka, gwałtowna zmiana, która mogłaby zakłócić rytm polskiej gospodarki. Wtedy interweniujemy, by spowolnić te zmiany, ale nie interweniujemy po to, by jakiś kurs uzyskać, bo wtedy byśmy stracili swoje rezerwy" - wskazał Glapiński.

"Kurs złotego jest całkowicie wolny i reaguje na zmiany. Wiadomo, że niższe stopy procentowe same w sobie oznaczają słabszy kurs" - podkreślił.

Prezes banku centralnego ocenił, że spadek kursu złotego o 2 proc. nie ma wpływu na inflację, nie ma też znaczenia dla procesów dezinflacyjnych. Zaznaczył, że może mieć taki wpływ za dwa kwartały, ale niewielki.

"Mam nadzieję, że kurs się z powrotem ustabilizuje na poziomie, na którym powinien, zważywszy na tzw. fundamenty. W Polsce się opłaca inwestować" - powiedział prezes NBP. Dodał, że kapitał lokuje się tam, gdzie jest bezpieczeństwo prawne i polityczne, strukturalne, a jednocześnie są wysokie stopy procentowe. "Takim krajem jest nadal (...) Polska" - podkreślił.

