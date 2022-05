Prezes NBP: nie wiadomo, na jakim pułapie zatrzymają się stopy procentowe

Nie ma odpowiedzi, na jakim pułapie zatrzymają się stopy procentowe - mówił w piątek prezes NBP Adam Glapiński. Jak dodał, wyższe podwyżki stóp szybciej prowadziłyby do punktu, który mógłby szkodzić gospodarce. Jaki to jest punkt? Nie wiem teraz, będziemy to analizować - zaznaczył.

"Nie ma odpowiedzi, na jakim pułapie zatrzymają się stopy procentowe" - mówił Glapiński na konferencji prasowej. Jak zaznaczył, Rada Polityki Pieniężnej patrzy na to w sposób pragmatyczny. "Nie ma żadnych dogmatyków w RPP" - zaznaczył.

Prezes banku centralnego dodał, że skala ostatniej podwyżki stóp - o 75 pkt proc. - jest wynikiem dyskusji wewnątrz RPP, a "propozycje były różne". Jego zdaniem "wyższe podwyżki stóp szybciej doprowadziłyby nas do punktu, który mógłby szkodzić gospodarce". "Jaki to jest punkt? Nie wiem teraz, będziemy to analizować" - dodał Glapiński.

Zapewniał również, że "osiągniemy przezwyciężenie inflacji w średnim okresie, ale lekarstwo jest gorzkie". "Obiecuję, że tak szybko jak się da, przestaniemy to lekarstwo aplikować, bolesna seria zastrzyków się skończy. Ale na razie musi trwać, jeszcze jakiś czas" - mówił Glapiński.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl