Prezes NBP o sytuacji wokół Ukrainy: Polska jest absolutnie bezpiecznym krajem i nic nam nie zagraża

Polska jest absolutnie bezpiecznym krajem i nic nam nie zagraża. Problemem jest, że nasz sąsiad jest zagrożony – powiedział prezes NBP Adam Glapiński na środowej konferencji prasowej.

Szef Narodowego Banku Polskiego pytany był o plany banku centralnego na wypadek napaści Rosji na Ukrainę.

"Mamy plany na wypadek, gdyby to dotyczyło Polski, tych planów nie ujawniamy, bo muszą pozostać tajne, między innymi dlatego, że nie ma co rozwijać scenariuszy tego, co się może zdarzyć. Wszystkie dane pokazują, że Polska jest absolutnie bezpiecznym krajem i że nic nam nie zagraża. Problemem jest to, że nasz sąsiad jest zagrożony, ale groźby dotyczące Polski są ograniczone, lecz są, i tu NBP jest na pierwszej linii" - powiedział Glapiński.

Dodał, że elementem planu na wypadek konfliktu jest ochrona gotówki. "Na wypadek złych okoliczności kilkadziesiąt procent gotówki w obiegu jest konieczne" - stwierdził prezes NBP.

Stwierdził też, że bank centralny ma w skarbcu duży zapas gotówki w postaci banknotów.

