Prezes NBP: o zakończeniu skupu obligacji skarbowych nie ma mowy

O zakończeniu skupu obligacji skarbowych nie ma mowy - zapewnił w piątek podczas wideokonferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodał, że NBP będzie dostosowywał terminy i skalę skupu do warunków rynkowych.

Jak mówił podczas wideokonferencji Glapiński, NBP nie przewiduje "szczególnego wzrostu cen". "To są wszystko niewielkie wzrosty cen wynikające z czynników zewnętrznych" - wyjaśnił. Przypomniał, że chodzi m.in. o podwyżkę cen ropy naftowej, regulacji europejskich.

Szef NBP wskazał, że "w drugiej części roku przewidujemy odbicie aktywności" gospodarczej. Żeby to nastąpiło - jak dodał - musimy bardzo mocno wspierać polską gospodarkę, zapewniać właściwie finansowanie wszystkim podmiotom.

"O zakończeniu skupu obligacji w związku z tym nie ma absolutnie mowy, (...) rozpoczęliśmy tę akcję i nie kończymy" - powiedział. Dodał że, zakres tego skupu zależy od wielu różnych czynników - m.in. od podaży.

Glapiński zwrócił uwagę na wzrost rentowności obligacji skarbowych. "To efekt optymistycznej oceny perspektyw gospodarki światowej przez rynki finansowe. Ten optymizm właśnie powoduje podbicie rentowności w strefie euro, w Stanach Zjednoczonych, innych gospodarkach rozwiniętych i w krajach regionu Europy Środkowej" - mówił.

"My też obserwujemy zmiany rentowności polskich obligacji nadal one są bardzo niskie" - stwierdził. Dodał, że bank będzie dostosowywać terminy, skalę prowadzonych operacji skupu do warunków rynkowych.

"Obserwujemy rynek, są przetargi i na tych przetargach wszystko jest możliwe" - dodał.